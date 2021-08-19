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19.08.2021 18:57

В Туле прошла стратегическая сессия "Россети Центр и Приволжье"

Сессию открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие представители Исполнительного аппарата и филиалов, производственных подразделений Обществ, руководители корпоративных учебных центров.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Модератором события выступил российский бизнес-тренер, профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.

В течение двух дней участники проходили тренинг, работали в группах и презентовали свои инициативы. Ключевой задачей сессии стал поиск новых подходов и решений к повышению уровня клиентоориентированности.

"Достичь высоких результатов можно только тогда, когда у компании есть четкое понимание цели, мотивированные сотрудники и высокая вовлеченность в общее дело. Работа на стратегической сессии была как всегда интенсивной, местами напряженной, но точно интересной и продуктивной. Главный вывод - "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - это команда высококвалифицированных специалистов, которым под силу решение любых задач", - отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

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