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19.08.2021 12:34
Рубрика: Культура

Во Владимире представлена первая в мире скульптура Александра Невского

Текст: Елена Новоселова
В Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике проходит выставка "Александр Невский: легенда о святом". Это второй этап Всероссийского музейно-исторического проекта "Александр Невский: великий северный путь", который приурочен к 800-летию равноапостольного князя.
Фото: Выставка "Александр Невский: легенда о святом" Фото: Выставка "Александр Невский: легенда о святом"
Фото: Выставка "Александр Невский: легенда о святом"

Если первая, новгородская часть проекта была посвящена военным победам великого князя, то вторая, владимирская - его святой ипостаси. Именно во Владимире сформировался образ Александра Невского как святого.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Владимир - это исток исторической памяти об Александре Невском. Здесь сохранились свидетельства начала мемориализации памяти. Мы можем проследить шаг за шагом, как Александр Невский становился национальным героем, - говорит научный куратор проекта, директор СПбИИ РАН Алексей Сиренов. - Во Владимире была построена первая в мире церковь Александра Невского, и она сохранилась, пусть в перестроенном виде. На выставке представлена первая, судя по всему, первая в мире скульптура Александра Невского начала XVIII века из Свято-Троицкого храма села Ворша".

По словам Алексея Сиренова, вопреки общепринятому мнению "что еще нового вы можете рассказать об Александре Невском", выставка и доклады, прозвучавшие на научном коллоквиуме, рассказывают о вновь выявленных фактах истории почитания и вновь обретенных памятниках, связанных с именем святого князя.

Справка «РГ»

Финальная петербургская часть проекта, которая состоится в декабре 2021 года, будет посвящена Александру Невскому как национальному герою уже нового и новейшего времени.

В проекте "Александр Невский: великий северный путь" участвуют три музея - Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

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