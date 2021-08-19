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19.08.2021 08:32
Рубрика: Общество

Во взрослых и детских поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

Текст: Любовь Проценко
В рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения во всех взрослых и детских поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка. Новый сервис позволяет участковым врачам получить доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах своего участка в режиме онлайн. Инструмент поможет медикам эффективнее следить за здоровьем горожан и, как следствие, это повысит качество оказания медицинской помощи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря возможностям единой цифровой платформы сделан еще один важный шаг в цифровизации столичной медицины и запущен новый сервис во всех взрослых и детских поликлиниках города - цифровой паспорт участка. И это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате - это существенно экономит время. Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов. В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований. Теперь все это можно анализировать без необходимости пользоваться бумажными списками или открывать медицинские карты каждого отдельного пациента. Такой сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба Мариинской больницы
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Так, в цифровом паспорте участка врачам доступны следующие сведения: список прикрепленных пациентов, адрес их проживания, дата прикрепления к участку, социальный статус, наличие или отсутствие диспансеризации и наблюдения, группа здоровья, количество вызовов скорой помощи за год, количество госпитализаций за год, наличие или отсутствие льгот по инвалидности, отклонение значений лабораторных исследований у пациентов.

Паспорт также содержит информацию о структуре заболеваемости и данные о пациентах, имеющих право на получение социальных услуг, факт прохождения диспансеризации, группу здоровья и другую важную информацию. Все это позволяет видеть общую картину и эффективнее следить за здоровьем каждого пациента. Данные о госпитализациях прикрепленного населения позволяют контролировать плановую госпитализацию и осуществлять преемственность между стационарной и амбулаторной помощью.

Подобная информационная модель помогает принимать врачу правильные и быстрые решения. Например, спрогнозировать индивидуальные риски для пациента, при необходимости пригласить его на прием и выбрать верное лечение.

"В паспорте участка врач видит отклонения в результатах лабораторных исследований горожан сразу после их получения, а, значит, он может скорее вызвать пациента на прием и незамедлительно назначить профилактику и лечение, чтобы не допустить развития заболевания", - отметила заммэра.

В поликлиниках Подмосковья начинаются детские дни

Медики детских поликлиник также могут ознакомиться с наименованием образовательного учреждения ребенка, что стало возможным благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС, сведениями о наличии или отсутствии неонатального скрининга, аудиологического скрининга, патронажного осмотра. Кроме того, цифровой паспорт участка позволяет контролировать и своевременно планировать процесс прохождения профосмотров детей.

"Также этот сервис важен для контроля над распространением инфекционных заболеваний. В паспорте участка в онлайн-режиме отображаются больные, у которых диагностированы острые инфекционные заболевания, что позволяет своевременно реагировать и проводить противоэпидемиологические и лечебные мероприятия как в семье, так и в образовательном учреждении. Раньше нередкой была ситуация, когда сведения о школе на бумажном носителе устаревали - ребенок мог перейти в другое учреждение. Сейчас благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС врач видит актуальные данные, может с легкостью связаться со школой и предупредить об инфекционном заболевании среди учеников, что позволит вовремя принять меры и не допустить распространения заболевания", - добавила Анастасия Ракова.

Единая цифровая платформа здравоохранения разработана и развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий.

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