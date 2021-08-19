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19.08.2021 20:52

Волонтеры культуры благоустроят территорию четырех владимирских храмов

Добровольцы из 53 регионов России соберутся на форум "Невский 800" во Владимирской области. Слет, посвященный 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, пройдет с 19 по 23 августа. Его организует администрация Владимирской области при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото: Мария Девахина/РИА Новости Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Волонтеров культуры ждут интересные лекции, тренинги и дискуссии. А 21 августа ребята будут приводить в порядок территорию четырех старинных церквей Владимирской области. Трудовые десанты посетят Свято-Троицкий храм в селе Ворша Собинского района, где хранится чудотворный образ Александра Невского, храмы в Судогде, селах Весь и Новоалександрово Суздальского района. Все они являются объектами культурного наследия.

Фото: Администрация Владимирской области
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Программа "Волонтеры культуры" реализуется в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Во Владимирской области при участии этого движения уже прошло более десяти субботников, в том числе на территории усадьбы Храповицкого в Муромцеве и на Князь-Владимирском кладбище областного центра. Объекты, где работают волонтеры, определяются вместе с региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Полная программа форума "Невский 800" размещена на сайте областной библиотеки для детей и молодежи.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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