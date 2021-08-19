Возле станции БКЛ "Народное ополчение" завершили благоустройство

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые, - отметил Петр Бирюков. - Отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку". Кроме этого, обновили освещение, поставили лавки и новые остановочные павильоны общественного транспорта.

В этом году работы по благоустройству проходят возле 12 станций Большой кольцевой линии метро и станции Бутырская Люблинско-Дмитровской линии.