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Вышел ремастер культовой игры Quake - его можно получить бесплатно

Текст:   Богдан Бобров
19.08.2021,  
21:49
Фото: Bethesda Softworks Фото: Bethesda Softworks
Фото: Bethesda Softworks

В рамках выставки QuakeCon 2021 компании Bethesda Softworks и id Software выпустили улучшенную версию олдскульнейшего шутера Quake.

Авторы обещают поддержку разрешения до 4К и широкоформатный режим, улучшенные модели, динамическое освещение, эффект глубины резкости и многое другое.

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Игру можно купить на всех актуальных платформах: PlayStation (719 рублей), Nintendo Switch (719 рублей), Xbox (9,99 доллара) и ПК (499 рублей).

И самое приятное - при наличии в библиотеке Steam или Bethesda.net старой копии Quake - обновиться до ремастер-версии можно бесплатно.

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