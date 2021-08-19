Вышел ремастер культовой игры Quake - его можно получить бесплатно

В рамках выставки QuakeCon 2021 компании Bethesda Softworks и id Software выпустили улучшенную версию олдскульнейшего шутера Quake.

Авторы обещают поддержку разрешения до 4К и широкоформатный режим, улучшенные модели, динамическое освещение, эффект глубины резкости и многое другое.

Игру можно купить на всех актуальных платформах: PlayStation (719 рублей), Nintendo Switch (719 рублей), Xbox (9,99 доллара) и ПК (499 рублей).

И самое приятное - при наличии в библиотеке Steam или Bethesda.net старой копии Quake - обновиться до ремастер-версии можно бесплатно.