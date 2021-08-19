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19.08.2021 05:27

Дальневосточникам становится проще путешествовать внутри округа

Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 188(8539)
Единая Дальневосточная авиакомпания "Аврора" начинает полеты по всем направлениям с социальными тарифами. Это 20 маршрутов, для субсидирования которых в 2021 году было выделено 1,58 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Рейсы запускались поэтапно с 26 июля.

Напомним, что авиакомпания была создана в марте этого года по поручению президента России на базе сахалинской "Авроры" с привлечением ряда других дальневосточных перевозчиков. Ее цель - повысить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов федерального округа и качество услуг для пассажиров, вместе с тем снизив стоимость авиабилетов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
С августа запустили первые регулярные авиарейсы по Дальнему Востоку

Первые полеты совершили по направлениям Хабаровск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Цена билета в одну сторону составила 4635 и 5640 рублей соответственно. Теперь компания заканчивает запуск социальных маршрутов. 18 августа полетели самолеты из Анадыря в Петропавловск-Камчатский, 19 августа откроются рейсы Хабаровск - Анадырь, Красноярск - Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск. А 20 августа стартуют полеты из Магадана в Петропавловск-Камчатский.

Билеты по всем 20 социально значимым направлениям постарались сделать доступными. Например, стоимость рейса Южно-Сахалинск - Красноярск - 5600 рублей, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский - 5640, Хабаровск - Шахтерск - 4635 рублей. Дешевле всего можно слетать из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань - 2200 рублей. Самые дорогие направления: Хабаровск - Анадырь (10500 рублей) и Комсомольск-на-Амуре - Красноярск (10900 рублей).

При этом 20 субсидированными правительством направлениями сеть единой авиакомпании не ограничится. К 2023 году в нее войдут 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных.

- Для составления общей карты полетов все субъекты Дальнего Востока и минвостокразвития проделали большую работу и прежде всего сформировали реестр социально значимых маршрутов. В первую очередь во внимание брали села и поселки, где авиация является безальтернативной. И таких населенных пунктов, по мнению самих субъектов, насчитывается 385, - рассказывает специалист по рекламе и связям с общественностью компании Татьяна Козырева.

Сохранятся и рейсы, которые субсидируют субъекты ДФО. Например, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - из бюджета Хабаровского края, Южно-Сахалинск - Оха - из бюджета Сахалинской области, а полеты в труднодоступные малонаселенные пункты Приморского края - из бюджета Приморья.

К 2023 году в сеть объединенной компании войдут 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных

Маршруты, разумеется, обслуживает не только сахалинская "Аврора", но и другие авиакомпании, вошедшие в единую. К примеру, рейс из Хабаровска в Анадырь выполняют совместно с "Якутией", а из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань - с партнером-оператором "Авиашельф", из Петропавловска-Камчатского в Магадан - с АО "Камчатское авиационное предприятие".

Чтобы не создавать путаницы между старой "Авророй" и единой Дальневосточной авиакомпанией "Аврора", в ближайшее время будет запущен сайт нового перевозчика.

- Пока он находится в процессе разработки, - отмечает Татьяна Козырева. - Но уже сейчас на сайте АО "Авиакомпания "Аврора" есть возможность оформления авиабилетов на все рейсы Дальневосточной авиакомпании.

Флот объединенного перевозчика получился весьма солидным. Имеющегося авиапарка вполне достаточно, чтобы успешно выполнять полеты до 2023 года. Однако с постепенным увеличением маршрутной сети понадобится и больше самолетов. В рамках деловой программы авиасалона МАКС-2021 были подписаны соглашения с ПАО НПК "Иркут" и ПАО "Ил", входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию, и АО "ГТЛК" о намерениях по поставке восьми самолетов "Сухой Суперджет-100" и 19 самолетов Ил-114-300 до 2025 года.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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