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19.08.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Форум активных граждан "Сообщество" пройдет 6 и 7 сентября в Хабаровске

Дальневосточные НКО снова встретятся в Хабаровском крае
Тема форума - "Инфраструктурное развитие: обеспечение роста благополучия россиян" - связана с крупнейшей инициативой федеральной власти, направленной на социально-экономическое развитие регионов.

Основной темой дискуссий на форуме "Сообщество" станут инфраструктурные проекты регионов России, на которые будут направлены федеральные ресурсы с целью повышения качества жизни людей. Приоритетными объявлены проекты в сфере ЖКХ, дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, туризма, комплексного развития территорий. Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного Послания подчеркнул, что все инфраструктурные проекты должны прежде всего "служить инвестициями в создание новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей".

Хабаровск принимал форум "Сообщество" в апреле 2016 года и пять лет спустя вновь соберет на своей площадке представителей дальневосточных НКО.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации: "Два года назад именно в рамках форума "Сообщество" в ДФО состоялась презентация первой версии Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Программа была подготовлена с учетом предложений жителей макрорегиона. Вместе с участниками форума мы посмотрим, что удалось сделать властям для обеспечения занятости, решения жилищных проблем и проблем здравоохранения. Ждем гражданских активистов и представителей органов власти на этот важный разговор".

В рамках программы форума запланировано несколько тематических треков - "Экология", "Занятость населения", "Здоровая страна", "Доступное жилье", "Городская среда", "Межнациональные отношения", "Молодежная политика", "Внутренний туризм". Участники обсудят вопросы снижения безработицы, занятости молодежи и социальной защиты населения, экологии и внутреннего туризма, модернизации сферы здравоохранения и строительства, общественный контроль за реализацией Послания Президента РФ в Хабаровском крае и Дальневосточном федеральном округе.

В обсуждении актуальных для некоммерческого сектора вопросов примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители НКО Дальневосточного федерального округа и приглашенные эксперты.

Региональный форум в Хабаровске станет четвертым в 2021 году: мероприятия состоялись во Владикавказе и Твери, а в конце августа "Сообщество" пройдет в Саранске. Итоговый форум по традиции состоится в Москве в начале ноября в преддверии Дня народного единства. По результатам форумной кампании будут подготовлены тезисы для ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, принятых в Хабаровском крае. Регистрация участников доступна по ссылке.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Хабаровский край Хабаровск

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