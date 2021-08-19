Харбинский музей обнародовал показания командира японского отряда 731

Харбинский музей доказательств преступлений отряда 731 японской императорской армии впервые обнародовал письменные показания второго командира отряда Китано Масадзи, которые он дал следователям американской базы Форт-Детрик. В них Масадзи признается, что отряд изучал использование бактериологического оружия и проводил эксперименты над живыми людьми.

По словам руководителя музея Цзинь Чэнмина, после капитуляции Японии в августе 1945 года Китано Масадзи был схвачен в Шанхае и помещен в лагерь для военнопленных. 9 января 1946-го его экстрадировали на родину. В Японии Масадзи допросили сотрудники базы Форт-Детрик, прибывшие для проведения расследования в отношении японских военных, участвовавших в бактериологической войне. В ходе допроса он дал американцам письменные показания о разработке бактериологического оружия и экспериментах над людьми в отряде 731.

"Почему США экстрадировала Китано Масадзи в Японию? Причина очевидна. Американские военные считали, что Масадзи, будучи командиром, должен знать главные секреты отряда, которым нельзя просочиться куда бы то ни было", - говорит Цзинь Чэнминь.

В Национальном архиве США хранится оригинал письменных показаний Китано Масадзи. В них он рассказывает о Сиро Исии (японский микробиолог, военный преступник), основателе отряда 731, а также о задачах и личном составе отряда, результатах исследований и бактериологическом оружии. Китано Масадзи признался: "Генерал-лейтенант Сиро Исии также провел исследование, не требуемое служебным приказом Квантунской армии. Некоторые из японских военнослужащих принимали участие в тайном исследовании бактериологического оружия. Изначально они просто проводили исследование с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний, а затем перешли к изучению бактериологического оружия, нарушив принципы международного гуманизма. Таким образом был сформирован секретный отряд".

"В своем признании Китано Масадзи сначала заявлял, что преступления отряда 731 относились к личным действиям Сиро Исии, а не японского государства. Масадзи изо всех сил пытался скрыть то, чем занимался. А позже, когда понял, что американские следователи допрашивали его не для вынесения приговора, а чтобы получить данные о бактериологическом оружии, стал рассказывать больше", - отметил Цзинь Чэнминь.

По его словам, в настоящее время среди статей, опубликованных в японских медицинских журналах военного времени, найдены девять работ Китано Масадзи. По крайней мере в двух из них Масадзи описал эксперименты над живыми людьми. В нескольких статьях, чтобы скрыть факт экспериментов над людьми, он использовал слово "обезьяна".

Эксперты заявили, что эти письменные показания не только раскрывают преступления против человечности японских захватчиков, развязавших бактериальную войну, но и полностью отражают двойные стандарты США в отношении получения данных о бактериологической войне отряда 731.

С 3-го августа 1942 года по 1-е марта 1945-го Китано Масадзи служил вторым командиром отряда 731. Это тот самый период, когда отряд использовал новейшие инструменты для исследования бактериологического оружия и в крупных масштабах ставил эксперименты над людьми. Во время этих экспериментов Масадзи не только руководил отрядом, но работал над исследованием и разработкой бактериологического оружия, что действительно ускорило его массовое производство.