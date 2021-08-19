Как поведет себя инфляция в конце лета и осенью

Приход на рынки нового урожая овощей и фруктов пока не помогает заметно сбить общий уровень инфляции, как это обычно происходит в конце лета. Мешает продолжающийся рост цен на широкий спектр непродовольственных товаров - от стройматериалов до автомобилей, следует из данных Банка России. Повышенный уровень общей инфляции может задержаться и на осень, допускает аналитик.

Пока что в России можно говорить о летнем замедлении инфляции, но не о типичной для этого времени года дефляции. Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% на Чукотке до 9,1% в Дагестане, отмечают в ЦБ. В целом по России годовая инфляция в июле замедлилась всего лишь на 0,04 процентного пункта, до 6,46%.

Это замедление - заслуга торможения только продовольственной инфляции. В большинстве регионов темпы удорожания овощей и фруктов снизились. "Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур", - отмечают в ЦБ.

Общую картину портит непродовольственная инфляция. Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары в июле продолжили расти в абсолютном большинстве регионов, констатируют в ЦБ. "Особенно быстро цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки", - отметили в Банке России.

Та же динамика сохранится и в августе, годовая инфляция по его итогам останется вблизи пятилетнего максимума в 6,5%, скептичен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают высокие цены на продовольствие и сырье в мире, отложенный спрос по мере ослабления ковидных ограничений, перебои в цепочках поставок, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, перечисляет он.

По прогнозу Васильева, осенью годовая инфляция достигнет пика вблизи 6,8%. Впрочем, осенью вероятна и стабилизация на глобальном сырьевом рынке, считает он. Кроме этого, по мере увеличения числа вакцинированных в мире и России можно ожидать восстановления цепочек поставок, открытия границ и улучшения ситуации с мировым транспортным сообщением, увеличения предложения многих товаров и услуг под растущий спрос. Это поможет снизить повышенное инфляционное давление в России и мире. На конец года годовая инфляция может оказаться вблизи 6,3%, считает аналитик.