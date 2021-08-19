Как преодолеть большую разницу в зарплатах на Сахалине

На днях стали известны результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, составившей список регионов РФ с самым большим зарплатным неравенством. Сахалинская область оказалась на четвертом месте: здесь наименее оплачиваемые работники получают 25,5 тысячи рублей, наиболее - 266,2 тысячи.

Такой разрыв, естественно, вызывает недовольство островитян. Ситуацию, когда люди проживают в одинаковых северных условиях, но при этом оплата их труда различается в несколько раз, нельзя назвать нормальной.

Самые большие деньги у нас можно заработать в нефтегазовом секторе. Там действительно хорошая зарплата, особенно у "начальствующего состава". Неплохая она и у чиновников - скажем, в областном правительстве, да и у депутатов.

А вот люди, работающие на стройках, в сельском хозяйстве, лесном комплексе, торговле, не могут похвалиться достойным вознаграждением. Зачастую эти вакансии занимают приезжие из Киргизии - их на островах сегодня очень много. Поэтому иногда приходится слышать: "Наши люди ленивые, не хотят работать на стройках, в торговле…" Но почему так получается? Да просто: местное население не соглашается на деньги, которые платят в этих сферах.

Правда, здесь есть один нюанс: я совсем не уверен, что все занятые в перечисленных отраслях получают "белые" зарплаты. Статистика использует в своих расчетах те данные о фонде оплаты труда, которые предоставляют предприятия. А они предоставляют по минимуму, чтобы не платить больших отчислений в социальные фонды. Но, скорее всего, работникам выдают еще и конверты с деньгами. Безусловно, налоговая должна выявлять такие случаи.

За проживание и работу в районах Крайнего Севера у людей должна быть единая денежная преференция

Странно, когда работники нефтегазового сектора имеют огромное преимущество в оплате труда, ведь в этой сфере используют недра, которые принадлежат народу. Эти компании просто добывают и добывают нефть - а за счет того, что цена на этот ресурс высока и курс рубля к доллару падает, получают большие деньги.

Что сделать, чтоб добиться более справедливого распределения? Каждый человек, который проживает в северных и приравненных к Северу районах, должен получать от государства определенную фиксированную сумму. А у нас в этом плане сильный перекос. Нынешняя система надбавок и коэффициентов для северов изжила себя. Она была создана еще в советское время. Вот представьте: я работаю в нефтегазовом секторе. У меня оклад сто тысяч рублей. К нему идут коэффициенты и надбавки - пусть будет 1,6. То есть мне сверху начисляют примерно 60 тысяч рублей. А кто-то получает десять тысяч. И ему за счет коэффициентов и надбавок приплюсовывают всего шесть тысяч рублей. Но ведь мы живем на одной территории! А коэффициенты и надбавки - это как раз те льготные бонусы за то, что я проживаю и работаю на Севере!

В советский период система работала нормально - была единая тарифная сетка и были коэффициенты. Сейчас все по-другому. Каждое коммерческое предприятие устанавливает свои оклады. Я убежден, что за проживание и работу в районах Крайнего Севера должна быть единая бонусная денежная преференция - государственная! Единая для всех - и для уборщицы и топ-менеджера нефтегазовой компании. Тогда и не будет такого разрыва в зарплатах.