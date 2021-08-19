МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы"

Для тушения пожаров в якутском нацпарке "Ленские столбы" МЧС России увеличило группировку сил и средств. В четверг обстановку в заповеднике оценил первый заместитель министра Александр Чуприян. Он облетел территорию Хангаласского района на вертолете.

"Обстановка в заповеднике, являющемся объектом всемирного наследия "ЮНЕСКО", находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка. Для ликвидации всех очагов возгорания и предотвращения появления новых в район направлена дополнительная группировка спасателей МЧС России", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, площадь горения в заповеднике уменьшается с каждым днем. Помогают дожди, а кроме наземной группировки, огонь с воздуха тушит самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "ВЕЕР".