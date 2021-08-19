На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса

В Елизовском районе Камчатского края возле реки Карымшина начался лесной пожар площадью 80 гектаров. Он возник после визита туристов.

Об этом сообщил руководитель регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын, пишет РИА Новости. Возгорание кедрового стланика началось после того, как туристы побывали на местном водопаде. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего - 11 километров. На месте работают 20 сотрудников лесоохраны.

По словам главы ведомства, между пожаром и поселком Термальный есть технологический проезд и река, которые, если что, способны сдержать распространение огня. На помощь лесоохране готовы при необходимости выдвинуться и сотрудники МЧС.

На данный момент это единственный лесной пожар на территории Камчатского края. На повороте к очагу возгорания будут дежурить инспекторы ГИБДД, которые предупредят туристов об опасности.