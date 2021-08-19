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19.08.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса

Текст: Мария Волкова

В Елизовском районе Камчатского края возле реки Карымшина начался лесной пожар площадью 80 гектаров. Он возник после визита туристов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Об этом сообщил руководитель регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын, пишет РИА Новости. Возгорание кедрового стланика началось после того, как туристы побывали на местном водопаде. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего - 11 километров. На месте работают 20 сотрудников лесоохраны.

По словам главы ведомства, между пожаром и поселком Термальный есть технологический проезд и река, которые, если что, способны сдержать распространение огня. На помощь лесоохране готовы при необходимости выдвинуться и сотрудники МЧС.

На данный момент это единственный лесной пожар на территории Камчатского края. На повороте к очагу возгорания будут дежурить инспекторы ГИБДД, которые предупредят туристов об опасности.

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