В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в общежитии погиб мужчина

В городе Юности утром в пятницу произошел пожар в общежитии на улице Кирова.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08.20 по местному времени. Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что из окна комнаты на пятом этаже валит густой дым. К этому времени жильцы успели выскочить на улицу.

На тушение пожара ушли считанные минуты. В выгоревшей комнате сотрудники МЧС нашли тело мужчины 1976 года рождения. Причины ЧП предстоит выяснить следователям и сотрудникам Госпожнадзора.

На ликвидации огня были задействованы 12 человек и четыре пожарные машины.