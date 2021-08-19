В Приморье под винтом катера погиб ныряльщик

В Приморском крае следователи проводят проверку по факту неосторожного причинения смерти мужчине. Об этом сообщили в пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла 14 августа в бухте Труда у острова Русский. По данным следствия, компания туристов отдыхала на катере примерно в двухстах метрах от берега. Один из них решил заняться снорклингом, то есть поплавать под водой в маске и с дыхательной трубкой. Мужчина отплыл от товарищей метров на сто и погрузился под воду. И этот самый момент над ним пронесся катер. Пострадавший всплыл. Услышав крики очевидцев, капитан судна вернулся и поднял мужчину на борт. Прибывшие медики помочь пострадавшему не смогли.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.