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19.08.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Вертолетные экскурсии на Камчатке захватывают "серые" перевозчики

Текст: Евгений Гайва, Александр Филимоненко (Петропавловск-Камчатский)
Камчатка в пик сезона оказалась на грани транспортного коллапса, так как заменить компанию "Витязь-аэро", возившую туристов на вертолетные экскурсии, сегодня некем, считают эксперты. После приостановки работы компании из-за крушения вертолета Ми-8 перевозкой туристов на Камчатке занялись не имеющие лицензии на пассажирские перевозки компании.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Вертолет Ми-8 12 августа упал в Курильское озеро. Из тринадцати туристов и трех членов экипажа, летевших на борту, спаслись только восемь человек.

Фото: Михаил Решетов/РГ
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Ежедневно на Камчатку в сезон прибывает около десяти тысячи туристов, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На вертолетные экскурсии отправляется примерно десятая часть. Экскурсия на Курильское озеро стоит 40-45 тысяч рублей (примерно во столько же обойдется недельный тур в Турцию или Египет). То есть в день компании, перевозящие туристов, на экскурсиях получают около четырех миллионов рублей.

Компания "Витязь-аэро" - самый крупный игрок на рынке вертолетных перевозок на полуострове. В его авиапарке почти две дюжины вертолетов Ми-8 и Ми-2. Компания выполняла до 80% пассажирских и до 90% туристических рейсов.

"У Камчатского авиапредприятия в парке всего восемь вертолетов. Тягаться с "Витязь-аэро" оно не может", - говорит глава ассоциации камчатского туризма Георгий Емелин. По его мнению, в туристической сфере транспортный коллапс уже наблюдается. Многие турфирмы несут солидные убытки, выплачивая неустойки за отмененные туры и экскурсии. Отмен туров нет, говорит Ромашкин, но бронирования снизились примерно на 10%. Правда, это может быть связано и с сезонным фактором, добавляет он.

На авиационные турмаршруты на Камчатке стали активно выходить "серые" перевозчики - частники, имеющие вертолеты. Раньше за ними было не более 20% полетов в самые пейзажные уголки полуострова.

Если взять всех частников, то у них больше бортов, чем у "Витязь-аэро", говорит Емелин. Они летают на новых импортных Eurocopter и Robinson, но у них нет лицензий на перевозки и сертификата эксплуатанта. "Они получают разовое разрешение на вылет и посадку в определенном месте. А на самом деле везут туристов. Мы будем сотрудничать с частниками", - отмечает представитель местной туриндустрии.

Камчатские власти собираются в кратчайшие сроки возобновить пассажирские маршруты авиакомпании "Витязь-Аэро". Выполнять коммерческие рейсы предприятию временно запретили после трагедии 12 августа, когда вертолет с туристами упал в Курильское озеро

По словам заместителя председателя правительства края, курирующего транспортную отрасль Сергея Миронова, сейчас полностью перестраивается маршрутная сеть, уточняется регулярность полетов и затраты на них. "Камчатское авиационное предприятие готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро", - заявил Миронов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На недавнем совещании в правительстве края ассоциация камчатского туризма предложила привлечь к вертолетным перевозкам на Камчатке авиапредприятия других дальневосточных регионов - Сахалинской области, Хабаровского края, чтобы хоть так "закрыть" пик сезона - август-сентябрь. Но надежды на это мало. Как выяснилось, соседи по ДФО не горят желанием работать на Камчатке - маленький налет часов, сложные условия.

В подготовке пилотов для Камчатки есть свои особенности, необходимы специальные навыки. На Камчатке, как и на Заполярье работают профессионалы, которые сталкивались с внештатными ситуациями, имеют огромный опыт, прекрасно знают местность и могут летать в сложных условиях, поясняет профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов.

Тем не менее, все же не понятно почему вертолетные экскурсии на Камчатке стоят так дорого, когда в других регионах полеты на вертолетах существенно дешевле, замечает Ромашкин. Возможно это было связано с монополией одного перевозчика.

Для нормального развития малой авиации нужна поддержка, считают представители туриндустрии. Для начала хорошо бы упростить выдачу разрешений частным пилотам.

Прокомментировать сложившуюся на Камчатке ситуацию "РГ" попросила Минтранс. В министерстве на запрос пока не ответили.

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