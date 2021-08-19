Жителей Приморья предупредили о сильных ливнях с грозами

В предстоящие выходные над Приморским краем будет хозяйничать циклон.

Как сообщили в краевом управлении МЧС со ссылкой на синоптиков, 22 августа на юге Приморья ожидаются сильные дожди - за 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. В некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду.

Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках до двух метров. В связи с этим спасатели советуют местным жителям отложить поездки на рыбалку и охоту. А тех, кто отдыхает на побережье, просят покинуть пляжи и переместиться в безопасные места.