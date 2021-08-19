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19.08.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Жителю Приамурья дали пожизненный срок за убийство пенсионеров

Текст: Мария Волкова

Амурский областной суд вынес приговор двум братьям, убившим супругов-пенсионеров в поселке Серышево. Старший получил пожизненный срок, младший - 20 лет лишения свободы.

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Двоюродные братья признаны виновными в разбое, убийстве и и незаконном приобретении государственной награды СССР, рассказали в региональном СК. Преступления были совершены 10 января этого года. В одном из домов были обнаружены тела мужчины 1937 года рождения и женщины 1933 года рождения с признаками криминальной смерти.

По подозрению в убийстве оперативники задержали двух братьев 32 и 22 лет, старший являлся соседом погибших. Как выяснилось, накануне убийства мужчины распивали спиртное. Когда деньги закончились, они решили ограбить пожилых соседей. В ходе разбойного нападения преступники похитили у пенсионеров 300 тысяч рублей, медаль "Ветеран труда СССР" и другое имущество. Затем подсудимые зарезали пожилых хозяев квартиры.

В результате обысков в квартире старшего брата следователи нашли орудия убийства и большую часть похищенного. Оба были ранее судимы, суд заключил их под стражу.

Старшему предстоит пожизненное лишение свободы: первые семь лет он проведет в тюрьме, а затем отправится в исправительную колонию особого режима. Младшего приговорили к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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