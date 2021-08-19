12 округов Прикамья досрочно завершили расселение аварийного жилья

На четыре месяца раньше срока в Гремячинском и Оханском городских округах, а также в Кудымкарском муниципальном округе завершилось расселение ветхого и аварийного жилья, которое ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По плану, завершить эту работу власти должны были в конце года.

- С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тысячи пермяков. До 2025 года мы должны расселить 440 тысяч квадратов аварийки - улучшатся жилищные условия 27 тысяч человек. Прикамье - один из лидеров расселения аварийного жилья в стране. Работа налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи - сдвигать сроки расселения, выполняя план с опережением, - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

В Оханском округе расселено почти 1,6 тысячи квадратных метров. Из 44 помещений в современное жилье переехало 86 человек.

В Гремячинском округе планировалось расселить 24 помещения площадью более 1,2 тысячи квадратов, где проживали 45 человек. План реализован полностью. Продолжается переселение по этапу 2021 года (он длится с начала текущего года до конца 2022 года). За это время планируется переселить 22 человека, семеро уже получили свои дома и квартиры.

В Кудымкарском округе по этапу 2020 года расселено 12 квартир площадью 468,5 квадратных метра. В новое жилье переехало 44 человека. По плану идет и реализация этапа 2021 года, из планируемых 408,2 квадратов аварийки расселены уже 101,6, пять человек улучшили свои жилищные условия.

Помимо этих муниципалитетов этап нацпроекта заранее завершили Александровский, Березовский, Гайнский, Еловский, Куединский, Ильинский и Юсьвинский округа, а также Пермский и Большесосновский районы. В них по этапу 2020 года расселено почти 3,36 тысячи квадратных метров, в новое жилье переехало 203 человека.