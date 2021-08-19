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Рубрика: Экономика

Как отправиться в круиз по Волге

Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Речные круизы в России получили второе дыхание. Из-за ковидных ограничений, когда нет возможности отдохнуть на любимых заграничных курортах, прогулки по воде опять стали популярны. К тому же на спрос повлияла и программа кешбэка. Круизы - это совмещение активного и познавательного отдыха. В ходе путешествий есть возможность и узнать регион, и порыбачить, и стать участником интересных экскурсий. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Речные круизы в России получили второе дыхание. Из-за ковидных ограничений, когда нет возможности отдохнуть на любимых заграничных курортах, прогулки по воде опять стали популярны. К тому же на спрос повлияла и программа кешбэка. Круизы - это совмещение активного и познавательного отдыха. В ходе путешествий есть возможность и узнать регион, и порыбачить, и стать участником интересных экскурсий. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Речные круизы в России получили второе дыхание. Из-за ковидных ограничений, когда нет возможности отдохнуть на любимых заграничных курортах, прогулки по воде опять стали популярны. К тому же на спрос повлияла и программа кешбэка. Круизы - это совмещение активного и познавательного отдыха. В ходе путешествий есть возможность и узнать регион, и порыбачить, и стать участником интересных экскурсий. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Благодаря программе туристического кешбэка осенние туры на речные круизы почти все забронированы. О дальнейших планах развития туризма в России в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и других новостях по реализации нацпроектов - в материале "РГ"

Программа кешбэка увеличила спрос на речные круизы

Текст: Анна Шепелева
Самарские путешественники признаются: сплав по Волге невозможно поменять на какой-либо другой отдых. И не случайно в этом сезоне речные круизы пользуются особым спросом, подстегнула интерес и программа туристического кешбэка. Осенние туры почти все забронированы.

В России - сотни речных круизных маршрутов, но одни из самых востребованных - по Волге. Отправиться в круиз по главной "водной дороге" страны можно как на выходные, так и в трехнедельное турне из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани.

Фото: instagram.com/yakdm/
Турагенты рассказали о путешествиях с кешбэком предстоящей осенью

В этом сезоне теплоходы выходят с хорошей загрузкой, отметил в беседе с "РГ" руководитель комиссии по речным круизам Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Растегаев. Прошлый год для компаний, которые предлагают речные круизы, был не самым удачным - из-за ковидных ограничений лайнеры уходили лишь наполовину заполненные. А некоторые туристы вообще отказались от путевок, и компаниям пришлось вернуть им деньги.

И если бы не программа кешбэка, новых клиентов сейчас получить было бы сложнее. "Государство оказывает огромную поддержку. Предпочтения российских туристов уже изменились. Речные круизы, в том числе благодаря кешбэку, привлекли весной и летом новых путешественников, многие из которых уже стали постоянными клиентами. Сейчас много бронируют на осень, по программе осеннего кешбэка. Ростуризм именно для круизных компаний сделал исключение - в путешествие можно отправиться уже с 1 сентября", - пояснил эксперт.

Самара по числу круизов традиционно впереди соседей по волжским регионам. И сезон для самарского турбизнеса заканчивается неплохо. Заместитель директора компании "Спутник-Гермес" Александр Тепленький также считает, что путешествиям на круизных кораблях очень помогла программа кешбэка. "Традиционно большой спрос на круизы выходного дня и путешествия продолжительностью не более семи дней, - пояснил Александр Тепленький. - Истинные любители круизов, которые путешествуют по 3-4 раза за сезон, стараются выбрать длительные маршруты до Углича, Ярославля, Костромы, Ростова-на Дону, Кинешмы, Санкт-Петербурга и Москвы". Эксперт также отметил, что потенциал развития круизного направления большой. И хорошо бы продлить программу кешбэка. Это будет стимулировать людей отдыхать в России.

Отправиться в круиз по Волге можно как на выходные, так и в трехнедельное турне из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани

Самарчанка Ольга Маркелова - как раз из истинных любителей водных путешествий. Свое увлечение она называет не иначе, как "круизный вирус". С мужем стараются выбираться за сезон несколько раз. Первое их путешествие в этом году пришлось на 9 мая, отправились в Волгоград, затем были туры до Астрахани, Ростова, Ярославля.

Цифра: 4,7 миллиона рабочих мест появится в туристической отрасли России благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

Вот и общаясь с "РГ", она снова была в речном круизе - по Северу страны. "Отдых на воде впечатляет. Выходишь утром на палубу - "новые декорации", как в театре, открывается занавес и начинается действо. Заграничные паспорта у нас лежат без надобности, прибыл на теплоход и через пять минут ты уже на отдыхе. Но главное, что никакой усталости от такого путешествия. Старинные городки завораживают. Есть такое предубеждение, что круиз - это отдых для пенсионеров. Не согласна, такое путешествие интересно всем", - делится впечатлениями Ольга Маркелова.

Фото: Михаил Решетов/РГ
Почему нацпарк "Крымский" не предлагает пешеходный туризм

А кому-то особенно нравится атмосфера праздника, которая сопровождает весь круиз: песни, танцы, мастер-классы, концерты, познавательные экскурсии. Идеальный порядок, удобные каюты, вежливый персонал, разнообразие блюд в ресторане. И каждый гость мечтает о новом плавании. Вот и Ольга с мужем уже собираются в новое путешествие в сентябре. И всем советуют прокатиться по России, "заразиться" круизным отдыхом.

Именно на это нацелен новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которому число поездок по России вырастет с 65 до 140 миллионов в год.

Более 16 тысяч километров автодорог отремонтируют в 2021 году

Текст: Ульяна Вылегжанина , Юрий Гень
Переулок Горный в псковском городе Острове преобразился. Грунтовая дорога, которая соединяет центральную магистраль с больничным городком, здесь прежде выглядела плачевно - утопала в лужах, которые мешали пешеходам, а само покрытие стремительно разрушалось.
В Северной Осетии отремонтировали 44 участка трасс Владикавказской городской агломерации. Фото: Владимир Аносов

Теперь все изменилось - специалисты заменили водопропускные трубы, укрепили обочины растительным грунтом. Проезжую часть привели в порядок с помощью песка, песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей. Кроме того, расчистили территорию от деревьев и кустарника, установили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области выделили дополнительные средства на ремонт дорог

Ремонт провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость - 3,7 миллиона рублей. Как отметила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, переулок Горный выбрали для ремонта с учетом мнений горожан. Они активно голосовали за этот объект в социальных сетях.

Обновляются дороги и в Северной Осетии, где в этом году отремонтировали 44 участка трасс Владикавказской городской агломерации. Всего из федерального бюджета было потрачено 496 миллионов рублей, а еще 760 миллионов республика направила на ремонт в рамках нацпроекта из своего дорожного фонда. "Когда мы говорим об "участках трасс", речь идет о достаточно больших расстояниях, иногда целых улицах, - рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания Тариэль Солиев. - Например, сейчас во Владикавказе заканчивается ремонт улицы Ардонской, которая является дублером главной транспортной артерии города - проспекта Коста Хетагурова. Именно благодаря помощи федерального бюджета удалось добиться того, что дороги у нас стали лучше".

По словам Тариэля Солиева, еще 20 участков отремонтированных трасс относятся к региональным и межмуниципальным и находятся в разных уголках республики. Одна из этих дорог - Дзуарикау - Фиагдон - Хилак. В прошлом году здесь отремонтировали участок в семь километров, в этом году - пять километров.

Эта дорога проходит по Куртатинскому ущелью республики и является популярным туристическим направлением. В частности, ведет к Фиагдонскому мужскому монастырю, расположенному в горах. Чтобы туда добраться, надо пересечь реку. Но вот мост был узковатый: даже две машины не могли разъехаться. Теперь его капитально отремонтировали и расширили.

Перспективы

Более 16 тысяч километров автодорог в 84 субъектах России приведут в порядок в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Два новых центра онкологической помощи заработали в Тульской области

Текст: Елена Шулепова
Два новых центра амбулаторной онкологической помощи заработали в Тульской области, благодаря чему оказание медицинских услуг больным становится доступнее. "Главная задача этих центров, которые были открыты по нацпроекту "Здравоохранение", - приблизить качественную онкологическую помощь к месту жительства", - пояснил "РГ" главный врач Тульского областного клинического онкодиспансера Дмитрий Истомин.
Новые центры амбулаторной онкологической помощи в Тульской области оснащены самым современным оборудованием. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Тульской области

Сегодня такие медицинские структурные подразделения, где жители получают консультацию онкологов, проходят диагностику и при необходимости получают химиотерапевтическое лечение, охватывают практически всю территорию Тульской области. "У центров амбулаторной онкологической помощи более широкие возможности по сравнению с онкологическими кабинетами в районных поликлиниках. Они оснащены всем необходимым оборудованием для диагностики злокачественных новообразований. Это позволяет пациентам пройти все обследования в одном месте и своевременно начать лечение. Также важное направление - диспансерное наблюдение. Главное, что людям не надо теперь ехать в областной центр. Особенно когда у больного нет транспорта, к тому же в условиях пандемии. Разработанная маршрутизация весьма удобна", - пояснил Дмитрий Истомин.

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Первый центр появился в 2019 году в Туле, затем в городах Новомосковск и Щекино. Теперь к ним прибавились еще два - в Ефремове и Суворове. Все это позволяет минимизировать сроки проведения диагностики, приблизить возможности химиотерапии к месту жительства пациента. Так, центр на базе Новомосковской больницы обслуживает жителей Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Узловского районов и города Донской. Ежедневно здесь проходят обследование более ста пациентов. Прием ведут врачи-онкологи, онкогинекологии и онкоурологи. Здесь можно сделать УЗИ, пройти гастро- и колоноскопию, маммографию и компьютерную томографию, а также необходимые лабораторные исследования.

Так же больным помогает новый проект "Медицинский помощник". За каждым пациентом с выявленной онкологией закрепляется специалист кол-центра, который контролирует запись на исследования, сроки обследования и назначение специализированного лечения. Пациентам приходится проходить большой объем обследований, и сами они не всегда успевают уследить за всем вовремя. Медицинский помощник контролирует лечение и напоминает, что необходимо делать. Люди довольны таким дополнительным вниманием.

Сейчас в Тульской области возлагают большие надежды на строительство нового современного онкоцентра. Здесь в одном месте соберут действующие и новые отделения, специалистов, оборудование, применят новые методики. Объем финансирования - более восьми миллиардов рублей.

На Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах

Текст: Роман Мерзляков , Михаил Сухарев
Не узнать спортивный зал в школе №11 в ставропольском селе Юца. Само здание учебного заведения было построено еще в 1959 году, и помещение для занятий физкультурой здесь ни разу капитально не ремонтировалось! Но теперь в зале поменялось практически все - вместо деревянного пола появилось специальное покрытие, обновлены раздевалки, полностью заменена проводка.

- Ремонт спортзала мы начали делать еще до наступления лета, чтобы успеть к 1 сентября, - рассказала "РГ" директор школы N 11 села Юца Эльвира Новикова. - Когда потеплело, дети занимались на уличной спортивной площадке. Сейчас уже все закончили, и осенью дети увидят обновленный спортзал.

В Подмосковье начнут строить еще 30 школ

Вообще, благодаря национальному проекту "Образование" в этом году на Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах, 12 из них уже полностью готовы, все работы приняты. А всего за три года в регионе были отремонтированы спортзалы в 78 сельских школах.

Ремонт спортивного зала завершился и в средней школе села Абганерово Волгоградской области. За долгие годы в помещении для занятий физкультурой проводили лишь косметические работы. На этот его обновили основательно. Заменили пол: ранее были обычные доски, а теперь - специальный линолеум. Оштукатурили стены, покрасили потолок, поменяли систему отопления.

А еще в село привезли спортивное оборудование, какого тут никогда и не видели. Например, тренажеры для отработки нападающего удара в волейболе, универсальная волейбольная стойка, гимнастические скамьи, шведская стенка, турник с рукоходом. Их осталось лишь собрать и установить.

Обновленные спортзалы становятся точкой притяжения и школьников, и всех местных жителей

- Дети уже знают, что с первого сентября у них будет новый спортзал. И они очень этого ждут, - рассказала "РГ" начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Волгоградской области Анна Банько. - А мы теперь готовим документы на открытие спортивного клуба, который будет базироваться в школьном спортзале. Выбираем направление. Может быть, самбо. В этой школе очень инициативный учитель физкультуры, он специально ездил обучаться этому виду единоборств, чтобы тренировать ребят. А по вечерам в зале смогут заниматься и взрослые. Когда два года назад такое же обновление провели в школе соседнего села, то тренироваться сюда охотно приходили даже представители старшего поколения!

Фото: Игорь Филонов
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Кстати, совсем рядом со школой села Абганерово находится детский сад. Планируется, что заниматься в обновленном спортзале будут и детсадовцы.

Справка "РГ"

В рамках национального проекта "Образование" в 2019- 2020 годах спортивные залы были обновлены в 2391 школе малых городов и сел. К концу 2021 года помещения для проведения уроков физкультуры будут отремонтированы в 3000 учебных заведений.

Экспедиция Института океанологии и МФТИ будет работать по семи направлениям

Текст: Федор Костюченко
На борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Арктику отправилась совместная научно-образовательная экспедиция Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) по программе Плавучего университета ИО РАН.

В экспедиции будут работать семь отрядов по различным направлениям: гидрофизика, гидрохимия, гидробиология, пластиковое загрязнение, метеорология, ветровое волнение и дистанционное зондирование. Главные исследования проведут в Карском море, при этом они затронут районы рек Обь, Енисей и Пясина, проливы Карские Ворота и Вилькицкого и глубоководные желоба Святой Анны и Воронина.

Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
Завершена научно-просветительская экспедиция РГО на Балканы

- Экспедиция изучит широкий спектр физических, биологических и геохимических процессов в российской Арктике, - рассказывает руководитель научных работ Александр Осадчиев. - Среди них изучение распространения и трансформации стока великих сибирских рек Оби и Енисея и их влияния на карбонатную систему моря, исследование поступления теплых атлантических вод в северной части Карского моря, предположительно влияющих на потепление климата в Арктике, анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.

Этим и будут заниматься студенты и аспиранты разных специальностей из вузов под руководством молодых ученых. По мнению начальника экспедиции и руководителя Плавучего университета ИО РАН Натальи Степановой, такое наставничество поможет молодым не только увеличить свой объем знаний и закрепить навыки, но и найти подходящее направление в научной деятельности или морской индустрии, применить полученные в стенах университетов знания на практике. "Возможно, среди сегодняшних студентов Плавучего университета - будущие доктора наук, ведущие специалисты или академики, - говорит она. - И эта экспедиция станет площадкой для знакомства и научных работ студентов и ученых".

Сразу после экспедиции студентов ожидает защита научных проектов в Музее Мирового океана в Калининграде. И это не все. Собранный материал ляжет в основу научных публикаций, а с полученными результатами студенты выступят на научных конференциях, кто-то из них найдет себе научного руководителя или определится с интересным направлением.

Научно-образовательная программа Плавучий университет Института океанологии РАН представляет годовой цикл, включающий научную школу, полевые исследования, публикацию и выступление с полученными результатами, что успешно развивает идею подготовки студентов, сформулированную еще Петром Леонидовичем Капицей.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда целевого капитала МФТИ и проходит в рамках Года науки и технологий в России, а также национального проекта "Наука и университеты".

В Самарской области в 2021 году более 500 пожилых людей получат допобразование

Текст: Инесса Суворова , Анна Шепелева
У молодой мамы из Перми Анны Козиной нет возможности работать в полном формате. Долгое время она искала возможность найти удобную подработку, чтобы при этом максимум уделять время ребенку. Но вариантов было немного: или график не устраивал, или уровень дохода.

И вот на сайте Центра занятости Пермского края он увидела объявление, предлагающее пройти профессиональное обучение в секторе "Управление государственными и муниципальными закупками" на базе Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). И заинтересовалась.

Фото: vesti.ru
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- Мне было очень важно, что часть занятий я могу проходить в онлайн-формате, чтобы быть рядом с ребенком, - признается Анна. - И я очень довольна, что эту возможность не упустила. Обучение позволило мне приобрести новые знания, а сейчас я рассчитываю наконец трудоустроиться в сфере закупок.

Возможность обучиться профессиям и найти работу тысячам россиянам помогает национальный проект "Демография". И такая поддержка сегодня очень востребована. Ведь открываются новые возможности. Например, в Самарской области специалисты старше 50 лет изучают в том числе цифровые технологии. В прошлом году такое дополнительное профобразование получили 2911 человек. А в 2021 году учиться начали 515 жителей региона, из них 122 уже "подтянули" свои навыки, получили новые знания.

Преподаватель, доцент Самарского экономического университета Светлана Андреева дистанционно постигала цифровые технологии в Томском госуниверситете - одном из федеральных операторов нацпроекта "Демография". Ее трудовой стаж - 33 года, но она прекрасно понимает, что технологии на месте не стоят, а профессиональные требования стремительно обновляются. Как оказалось, бухучету вполне можно научить студентов и дистанционно.

- В прошлом году мы, педагоги, столкнулись с необходимостью широко использовать дистанционные формы обучения, поэтому очень актуальной стала возможность обучиться цифровым технологиям, - рассказала "РГ" Светлана Владимировна. - Мы изучали новые программы, были и лекции, и практические занятия. К примеру, разрабатывали модели оценки знаний учащихся, а затем защищали свои проекты. В целом обучение было полезным, при этом очень импонировала организация самого процесса. Думаю, многим моим коллегам, которые еще не прошли подобное обучение, такой вариант повышения квалификации будет нужен и интересен.

Возможности

Порядка 170 тысяч человек смогут получить в нынешнем году новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело.

В регионах Экономика Туризм Общество Образование Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Самарская область ЦФО Тульская область СКФО Ставропольский край Национальные проекты 2019-2024

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