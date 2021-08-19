Как отправиться в круиз по Волге

Благодаря программе туристического кешбэка осенние туры на речные круизы почти все забронированы. О дальнейших планах развития туризма в России в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и других новостях по реализации нацпроектов - в материале "РГ"
Более 16 тысяч километров автодорог отремонтируют в 2021 году
Теперь все изменилось - специалисты заменили водопропускные трубы, укрепили обочины растительным грунтом. Проезжую часть привели в порядок с помощью песка, песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей. Кроме того, расчистили территорию от деревьев и кустарника, установили дорожные знаки и сигнальные столбики.
Ремонт провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость - 3,7 миллиона рублей. Как отметила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, переулок Горный выбрали для ремонта с учетом мнений горожан. Они активно голосовали за этот объект в социальных сетях.
Обновляются дороги и в Северной Осетии, где в этом году отремонтировали 44 участка трасс Владикавказской городской агломерации. Всего из федерального бюджета было потрачено 496 миллионов рублей, а еще 760 миллионов республика направила на ремонт в рамках нацпроекта из своего дорожного фонда. "Когда мы говорим об "участках трасс", речь идет о достаточно больших расстояниях, иногда целых улицах, - рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания Тариэль Солиев. - Например, сейчас во Владикавказе заканчивается ремонт улицы Ардонской, которая является дублером главной транспортной артерии города - проспекта Коста Хетагурова. Именно благодаря помощи федерального бюджета удалось добиться того, что дороги у нас стали лучше".
По словам Тариэля Солиева, еще 20 участков отремонтированных трасс относятся к региональным и межмуниципальным и находятся в разных уголках республики. Одна из этих дорог - Дзуарикау - Фиагдон - Хилак. В прошлом году здесь отремонтировали участок в семь километров, в этом году - пять километров.
Эта дорога проходит по Куртатинскому ущелью республики и является популярным туристическим направлением. В частности, ведет к Фиагдонскому мужскому монастырю, расположенному в горах. Чтобы туда добраться, надо пересечь реку. Но вот мост был узковатый: даже две машины не могли разъехаться. Теперь его капитально отремонтировали и расширили.
Перспективы
Более 16 тысяч километров автодорог в 84 субъектах России приведут в порядок в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Два новых центра онкологической помощи заработали в Тульской области
Сегодня такие медицинские структурные подразделения, где жители получают консультацию онкологов, проходят диагностику и при необходимости получают химиотерапевтическое лечение, охватывают практически всю территорию Тульской области. "У центров амбулаторной онкологической помощи более широкие возможности по сравнению с онкологическими кабинетами в районных поликлиниках. Они оснащены всем необходимым оборудованием для диагностики злокачественных новообразований. Это позволяет пациентам пройти все обследования в одном месте и своевременно начать лечение. Также важное направление - диспансерное наблюдение. Главное, что людям не надо теперь ехать в областной центр. Особенно когда у больного нет транспорта, к тому же в условиях пандемии. Разработанная маршрутизация весьма удобна", - пояснил Дмитрий Истомин.
Первый центр появился в 2019 году в Туле, затем в городах Новомосковск и Щекино. Теперь к ним прибавились еще два - в Ефремове и Суворове. Все это позволяет минимизировать сроки проведения диагностики, приблизить возможности химиотерапии к месту жительства пациента. Так, центр на базе Новомосковской больницы обслуживает жителей Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Узловского районов и города Донской. Ежедневно здесь проходят обследование более ста пациентов. Прием ведут врачи-онкологи, онкогинекологии и онкоурологи. Здесь можно сделать УЗИ, пройти гастро- и колоноскопию, маммографию и компьютерную томографию, а также необходимые лабораторные исследования.
Так же больным помогает новый проект "Медицинский помощник". За каждым пациентом с выявленной онкологией закрепляется специалист кол-центра, который контролирует запись на исследования, сроки обследования и назначение специализированного лечения. Пациентам приходится проходить большой объем обследований, и сами они не всегда успевают уследить за всем вовремя. Медицинский помощник контролирует лечение и напоминает, что необходимо делать. Люди довольны таким дополнительным вниманием.
Сейчас в Тульской области возлагают большие надежды на строительство нового современного онкоцентра. Здесь в одном месте соберут действующие и новые отделения, специалистов, оборудование, применят новые методики. Объем финансирования - более восьми миллиардов рублей.
На Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах
- Ремонт спортзала мы начали делать еще до наступления лета, чтобы успеть к 1 сентября, - рассказала "РГ" директор школы N 11 села Юца Эльвира Новикова. - Когда потеплело, дети занимались на уличной спортивной площадке. Сейчас уже все закончили, и осенью дети увидят обновленный спортзал.
Вообще, благодаря национальному проекту "Образование" в этом году на Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах, 12 из них уже полностью готовы, все работы приняты. А всего за три года в регионе были отремонтированы спортзалы в 78 сельских школах.
Ремонт спортивного зала завершился и в средней школе села Абганерово Волгоградской области. За долгие годы в помещении для занятий физкультурой проводили лишь косметические работы. На этот его обновили основательно. Заменили пол: ранее были обычные доски, а теперь - специальный линолеум. Оштукатурили стены, покрасили потолок, поменяли систему отопления.
А еще в село привезли спортивное оборудование, какого тут никогда и не видели. Например, тренажеры для отработки нападающего удара в волейболе, универсальная волейбольная стойка, гимнастические скамьи, шведская стенка, турник с рукоходом. Их осталось лишь собрать и установить.
- Дети уже знают, что с первого сентября у них будет новый спортзал. И они очень этого ждут, - рассказала "РГ" начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Волгоградской области Анна Банько. - А мы теперь готовим документы на открытие спортивного клуба, который будет базироваться в школьном спортзале. Выбираем направление. Может быть, самбо. В этой школе очень инициативный учитель физкультуры, он специально ездил обучаться этому виду единоборств, чтобы тренировать ребят. А по вечерам в зале смогут заниматься и взрослые. Когда два года назад такое же обновление провели в школе соседнего села, то тренироваться сюда охотно приходили даже представители старшего поколения!
Кстати, совсем рядом со школой села Абганерово находится детский сад. Планируется, что заниматься в обновленном спортзале будут и детсадовцы.
Справка "РГ"
В рамках национального проекта "Образование" в 2019- 2020 годах спортивные залы были обновлены в 2391 школе малых городов и сел. К концу 2021 года помещения для проведения уроков физкультуры будут отремонтированы в 3000 учебных заведений.
Экспедиция Института океанологии и МФТИ будет работать по семи направлениям
В экспедиции будут работать семь отрядов по различным направлениям: гидрофизика, гидрохимия, гидробиология, пластиковое загрязнение, метеорология, ветровое волнение и дистанционное зондирование. Главные исследования проведут в Карском море, при этом они затронут районы рек Обь, Енисей и Пясина, проливы Карские Ворота и Вилькицкого и глубоководные желоба Святой Анны и Воронина.
- Экспедиция изучит широкий спектр физических, биологических и геохимических процессов в российской Арктике, - рассказывает руководитель научных работ Александр Осадчиев. - Среди них изучение распространения и трансформации стока великих сибирских рек Оби и Енисея и их влияния на карбонатную систему моря, исследование поступления теплых атлантических вод в северной части Карского моря, предположительно влияющих на потепление климата в Арктике, анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.
Этим и будут заниматься студенты и аспиранты разных специальностей из вузов под руководством молодых ученых. По мнению начальника экспедиции и руководителя Плавучего университета ИО РАН Натальи Степановой, такое наставничество поможет молодым не только увеличить свой объем знаний и закрепить навыки, но и найти подходящее направление в научной деятельности или морской индустрии, применить полученные в стенах университетов знания на практике. "Возможно, среди сегодняшних студентов Плавучего университета - будущие доктора наук, ведущие специалисты или академики, - говорит она. - И эта экспедиция станет площадкой для знакомства и научных работ студентов и ученых".
Сразу после экспедиции студентов ожидает защита научных проектов в Музее Мирового океана в Калининграде. И это не все. Собранный материал ляжет в основу научных публикаций, а с полученными результатами студенты выступят на научных конференциях, кто-то из них найдет себе научного руководителя или определится с интересным направлением.
Научно-образовательная программа Плавучий университет Института океанологии РАН представляет годовой цикл, включающий научную школу, полевые исследования, публикацию и выступление с полученными результатами, что успешно развивает идею подготовки студентов, сформулированную еще Петром Леонидовичем Капицей.
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда целевого капитала МФТИ и проходит в рамках Года науки и технологий в России, а также национального проекта "Наука и университеты".
В Самарской области в 2021 году более 500 пожилых людей получат допобразование
И вот на сайте Центра занятости Пермского края он увидела объявление, предлагающее пройти профессиональное обучение в секторе "Управление государственными и муниципальными закупками" на базе Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). И заинтересовалась.
- Мне было очень важно, что часть занятий я могу проходить в онлайн-формате, чтобы быть рядом с ребенком, - признается Анна. - И я очень довольна, что эту возможность не упустила. Обучение позволило мне приобрести новые знания, а сейчас я рассчитываю наконец трудоустроиться в сфере закупок.
Возможность обучиться профессиям и найти работу тысячам россиянам помогает национальный проект "Демография". И такая поддержка сегодня очень востребована. Ведь открываются новые возможности. Например, в Самарской области специалисты старше 50 лет изучают в том числе цифровые технологии. В прошлом году такое дополнительное профобразование получили 2911 человек. А в 2021 году учиться начали 515 жителей региона, из них 122 уже "подтянули" свои навыки, получили новые знания.
Преподаватель, доцент Самарского экономического университета Светлана Андреева дистанционно постигала цифровые технологии в Томском госуниверситете - одном из федеральных операторов нацпроекта "Демография". Ее трудовой стаж - 33 года, но она прекрасно понимает, что технологии на месте не стоят, а профессиональные требования стремительно обновляются. Как оказалось, бухучету вполне можно научить студентов и дистанционно.
- В прошлом году мы, педагоги, столкнулись с необходимостью широко использовать дистанционные формы обучения, поэтому очень актуальной стала возможность обучиться цифровым технологиям, - рассказала "РГ" Светлана Владимировна. - Мы изучали новые программы, были и лекции, и практические занятия. К примеру, разрабатывали модели оценки знаний учащихся, а затем защищали свои проекты. В целом обучение было полезным, при этом очень импонировала организация самого процесса. Думаю, многим моим коллегам, которые еще не прошли подобное обучение, такой вариант повышения квалификации будет нужен и интересен.
Возможности
Порядка 170 тысяч человек смогут получить в нынешнем году новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело.
Программа кешбэка увеличила спрос на речные круизы
В России - сотни речных круизных маршрутов, но одни из самых востребованных - по Волге. Отправиться в круиз по главной "водной дороге" страны можно как на выходные, так и в трехнедельное турне из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани.
В этом сезоне теплоходы выходят с хорошей загрузкой, отметил в беседе с "РГ" руководитель комиссии по речным круизам Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Растегаев. Прошлый год для компаний, которые предлагают речные круизы, был не самым удачным - из-за ковидных ограничений лайнеры уходили лишь наполовину заполненные. А некоторые туристы вообще отказались от путевок, и компаниям пришлось вернуть им деньги.
И если бы не программа кешбэка, новых клиентов сейчас получить было бы сложнее. "Государство оказывает огромную поддержку. Предпочтения российских туристов уже изменились. Речные круизы, в том числе благодаря кешбэку, привлекли весной и летом новых путешественников, многие из которых уже стали постоянными клиентами. Сейчас много бронируют на осень, по программе осеннего кешбэка. Ростуризм именно для круизных компаний сделал исключение - в путешествие можно отправиться уже с 1 сентября", - пояснил эксперт.
Самара по числу круизов традиционно впереди соседей по волжским регионам. И сезон для самарского турбизнеса заканчивается неплохо. Заместитель директора компании "Спутник-Гермес" Александр Тепленький также считает, что путешествиям на круизных кораблях очень помогла программа кешбэка. "Традиционно большой спрос на круизы выходного дня и путешествия продолжительностью не более семи дней, - пояснил Александр Тепленький. - Истинные любители круизов, которые путешествуют по 3-4 раза за сезон, стараются выбрать длительные маршруты до Углича, Ярославля, Костромы, Ростова-на Дону, Кинешмы, Санкт-Петербурга и Москвы". Эксперт также отметил, что потенциал развития круизного направления большой. И хорошо бы продлить программу кешбэка. Это будет стимулировать людей отдыхать в России.
Самарчанка Ольга Маркелова - как раз из истинных любителей водных путешествий. Свое увлечение она называет не иначе, как "круизный вирус". С мужем стараются выбираться за сезон несколько раз. Первое их путешествие в этом году пришлось на 9 мая, отправились в Волгоград, затем были туры до Астрахани, Ростова, Ярославля.
Вот и общаясь с "РГ", она снова была в речном круизе - по Северу страны. "Отдых на воде впечатляет. Выходишь утром на палубу - "новые декорации", как в театре, открывается занавес и начинается действо. Заграничные паспорта у нас лежат без надобности, прибыл на теплоход и через пять минут ты уже на отдыхе. Но главное, что никакой усталости от такого путешествия. Старинные городки завораживают. Есть такое предубеждение, что круиз - это отдых для пенсионеров. Не согласна, такое путешествие интересно всем", - делится впечатлениями Ольга Маркелова.
А кому-то особенно нравится атмосфера праздника, которая сопровождает весь круиз: песни, танцы, мастер-классы, концерты, познавательные экскурсии. Идеальный порядок, удобные каюты, вежливый персонал, разнообразие блюд в ресторане. И каждый гость мечтает о новом плавании. Вот и Ольга с мужем уже собираются в новое путешествие в сентябре. И всем советуют прокатиться по России, "заразиться" круизным отдыхом.
Именно на это нацелен новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которому число поездок по России вырастет с 65 до 140 миллионов в год.