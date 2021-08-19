Как отправиться в круиз по Волге

Речные круизы в России получили второе дыхание. Из-за ковидных ограничений, когда нет возможности отдохнуть на любимых заграничных курортах, прогулки по воде опять стали популярны. К тому же на спрос повлияла и программа кешбэка. Круизы - это совмещение активного и познавательного отдыха. В ходе путешествий есть возможность и узнать регион, и порыбачить, и стать участником интересных экскурсий. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС