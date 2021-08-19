Проект создания современного кампуса мирового уровня в Уфе, который поддержал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым 6 августа 2021 года, победил в конкурсе Минобрнауки России на получение бюджетного гранта.

Всего на конкурс из регионов поступило 27 заявок. Федеральную поддержку получат восемь лучших. Это проекты строительства межвузовских кампусов в Москве, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе.

- Они готовы к началу реализации уже в этом году и дадут дополнительный стимул развитию территорий. Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление сформирует "интеллектуальный пояс" развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста, - подчеркнул председатель правительства страны Михаил Мишустин на заседании правительства, на котором были объявлены итоги конкурса.

Федеральный грант составит до 60 процентов стоимости проектов. Это позволит обеспечить развитие в регионах человеческого капитала, рост предпринимательской активности, модернизации городской инфраструктуры.

При отборе учитывалось несколько ключевых положений: интеграция проектов в городскую среду, участие университетов в программе стратегического лидерства "Приоритет-2030", обеспечение потребности в проживании большого количества студентов, а также привлечение различных источников финансирования, в том числе бизнеса.

Кампус в Уфе планируют построить в рамках деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который в конце 2020 года получил федеральный статус.

- Это одно из важнейших достижений высшей школы и науки республики за последние десятилетия. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, правительство нашего региона, становится реальностью, - прокомментировал Радий Хабиров решение правительства России. - Это десятки миллиардов рублей, которые пойдут не только на студенческие общежития. Это еще и научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для студентов и преподавателей.