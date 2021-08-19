Программа кешбэка увеличила спрос на речные круизы

Самарские путешественники признаются: сплав по Волге невозможно поменять на какой-либо другой отдых. И не случайно в этом сезоне речные круизы пользуются особым спросом, подстегнула интерес и программа туристического кешбэка. Осенние туры почти все забронированы.

В России - сотни речных круизных маршрутов, но одни из самых востребованных - по Волге. Отправиться в круиз по главной "водной дороге" страны можно как на выходные, так и в трехнедельное турне из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани.

В этом сезоне теплоходы выходят с хорошей загрузкой, отметил в беседе с "РГ" руководитель комиссии по речным круизам Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Растегаев. Прошлый год для компаний, которые предлагают речные круизы, был не самым удачным - из-за ковидных ограничений лайнеры уходили лишь наполовину заполненные. А некоторые туристы вообще отказались от путевок, и компаниям пришлось вернуть им деньги.

И если бы не программа кешбэка, новых клиентов сейчас получить было бы сложнее. "Государство оказывает огромную поддержку. Предпочтения российских туристов уже изменились. Речные круизы, в том числе благодаря кешбэку, привлекли весной и летом новых путешественников, многие из которых уже стали постоянными клиентами. Сейчас много бронируют на осень, по программе осеннего кешбэка. Ростуризм именно для круизных компаний сделал исключение - в путешествие можно отправиться уже с 1 сентября", - пояснил эксперт.

Самара по числу круизов традиционно впереди соседей по волжским регионам. И сезон для самарского турбизнеса заканчивается неплохо. Заместитель директора компании "Спутник-Гермес" Александр Тепленький также считает, что путешествиям на круизных кораблях очень помогла программа кешбэка. "Традиционно большой спрос на круизы выходного дня и путешествия продолжительностью не более семи дней, - пояснил Александр Тепленький. - Истинные любители круизов, которые путешествуют по 3-4 раза за сезон, стараются выбрать длительные маршруты до Углича, Ярославля, Костромы, Ростова-на Дону, Кинешмы, Санкт-Петербурга и Москвы". Эксперт также отметил, что потенциал развития круизного направления большой. И хорошо бы продлить программу кешбэка. Это будет стимулировать людей отдыхать в России.

Отправиться в круиз по Волге можно как на выходные, так и в трехнедельное турне из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани

Самарчанка Ольга Маркелова - как раз из истинных любителей водных путешествий. Свое увлечение она называет не иначе, как "круизный вирус". С мужем стараются выбираться за сезон несколько раз. Первое их путешествие в этом году пришлось на 9 мая, отправились в Волгоград, затем были туры до Астрахани, Ростова, Ярославля.

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Вот и общаясь с "РГ", она снова была в речном круизе - по Северу страны. "Отдых на воде впечатляет. Выходишь утром на палубу - "новые декорации", как в театре, открывается занавес и начинается действо. Заграничные паспорта у нас лежат без надобности, прибыл на теплоход и через пять минут ты уже на отдыхе. Но главное, что никакой усталости от такого путешествия. Старинные городки завораживают. Есть такое предубеждение, что круиз - это отдых для пенсионеров. Не согласна, такое путешествие интересно всем", - делится впечатлениями Ольга Маркелова.

А кому-то особенно нравится атмосфера праздника, которая сопровождает весь круиз: песни, танцы, мастер-классы, концерты, познавательные экскурсии. Идеальный порядок, удобные каюты, вежливый персонал, разнообразие блюд в ресторане. И каждый гость мечтает о новом плавании. Вот и Ольга с мужем уже собираются в новое путешествие в сентябре. И всем советуют прокатиться по России, "заразиться" круизным отдыхом.

Именно на это нацелен новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которому число поездок по России вырастет с 65 до 140 миллионов в год.