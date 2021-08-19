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19.08.2021 11:04
Рубрика: Общество

Скончался президент нижегородского АО "Гидромаш" Владимир Лузянин

Текст: Мария Волкова
Владимир Лузянин. Фото: НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин. Фото: НАО "Гидромаш"
Владимир Лузянин. Фото: НАО "Гидромаш"

На 93 году жизни скончался президент НАО "Гидромаш", выдающийся промышленник России и видный общественный деятель Владимир Лузянин. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Владимира Ильича не стало 18 августа. "Делом жизни Владимира Лузянина стало создание единственного в России конкурентоспособного специализированного производства по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов, имеющего полный научно-производственный цикл, в составе которого проектирование, производство, испытания и сервисное обслуживание агрегатов", - отметили на предприятии.

Владимир Ильич пришел на "Гидромаш" в 1950 году после окончания авиационного техникума на должность помощника мастера. В 1969 году он стал самым молодым директором предприятия в авиационной промышленности.

- Наиболее яркой страницей в истории "Гидромаша" стала работа над уникальными шасси для ВКС "Буран". Эффективная стратегия управления, выбранная Владимиром Лузяниным, позволила "Гидромашу" стать участником знаковых для российского авиастроения проектов по производству Су-57, МС-21-300/310, Ил-114-300 и других. Вместе с этим, предприятие сотрудничает и с европейскими авиапроизводителями, поставляя компоненты шасси для самолетов Эрбас, Эмбраер, Бомбардье, вертолета Агуста, - уточнили в пресс-службе.

Свои соболезнования по случаю кончины Владимира Ильича выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Его судьба - портрет эпохи. Владимир Ильич навсегда останется примером верности своим идеалам и целям. Промышленность Нижегородской области, да и весь регион понесли невосполнимую утрату, но память о Владимире Лузянине навсегда сохранится в нашей истории", - написал губернатор.

Прощание с Владимиром Лузяниным состоится 20 августа в 10 часов в административном здании НАО "Гидромаш" на проспекте Гагарина, 22.

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