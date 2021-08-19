Спектакли "Золотой маски" показали в Пермском крае

Город Березники с населением чуть более 130 тысяч человек стал местом притяжения театралов. Зрители увидели спектакли из программ фестиваля "Золотая маска" "Цацики идет в школу" в постановке Юлии Каландаришвили и "Ревизор" в прочтении Андрея Сидельникова.

Тексты Гоголя уложились в нашу современность органично и без зазоров - словно для нее и написаны. Фото: Дмитрий Юпатов

Оба спектакля - детища санкт-петербургского театра "Суббота". В рамках программы фестиваля "Лучшие спектакли в городах России" их увидят не только жители Пермского края, но и других малых городов страны.

Для пермяков фестиваль "Золотая маска" знаком и любим: пермские постановки неоднократно становились лауреатами, здесь выступали и победители фестиваля из других регионов. Однако до Березников "Маска" добралась впервые, и для города это стало большим событием.

Впрочем, и для гостей встречи с новыми зрителями оказались волнующими. Как отметил главный режиссер театра "Суббота" Андрей Сидельников, жители маленьких российских городов - это особая публика. А "Ревизор", "обкатанный" и тепло принятый в Москве, еще никогда не был показан в "глубинке".

- Люди, живущие далеко от столиц, с моей точки зрения, другие, более цельные, они имеют простой и внятный "фундамент", - пояснил режиссер. - Если смешно, они смеются, если грустно - плачут. И если что-то им не нравится, то тебе об этом обязательно скажут.

И уже с первых минут спектакля стало понятно, что волнения напрасны: зритель мгновенно включился в происходящее на сцене. Тем более что там все было узнаваемо - стол для заседаний, микрофоны, бутылки с минералкой, таблички с именами участников пресс-конференции: городничий Сквозник-Д. - и далее по списку, знакомому со школы. А вот начали подтягиваться и герои событий, их встречает суровый приказ: "Сдаем телефоны!" - и они опускают свои гаджеты в пластиковую коробку.

Особо стоит упомянуть о Бобчинском и Добчинском. Они органично вписались в изменившуюся реальность: создали телекомпанию и ведут программу "Эээ с Петрами Ивановичами". В общем, делают то же, что и двести лет назад - собирают сплетни и разносят их. Но теперь с помощью телетехники.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, все 13 городов увидят спектакли фестиваля "Золотая маска"

Кажется, в спектакле не изменена ни одна фраза авторского текста. Разве что жена унтер-офицера, которая "сама себя высекла", упоминается как пикетчица, стоящая с плакатом у мэрии. Да дядя, к которому нужно срочно ехать Хлестакову, не просто болен, а так болен, что и "запахов никаких не чует".

Конечно, дочь и жена Городничего проводят досуг в тренажерном зале с сауной, и обе выглядят так, что не отличишь, кто мать, кто дочь. Владислав Демьяненко в роли Хлестакова великолепен. Трансформация от жалкого должника до сановного вельможи показана ярко и опять же узнаваемо. Остается ощущение, что сегодня таких молниеносно вырастающих из пустого места героев куда больше, чем было при Гоголе.

В этом спектакле все прекрасно, начиная от фразы "Господа, я собрал вас…" до титра "Немая сцена" на заднике сцены. И даже в лучших чеховских традициях в конце "выстрелило ружье": пригодился большой дисковый телефон, который в начале спектакля не поместился в пластиковую коробку. Именно по нему позвонил Христиан/а Иванович/на Гибнер, врач, который в этой версии "Ревизора" прикидывался женщиной, но, как и у Гоголя, не говорил по-русски. Такого звонка в первоисточнике, конечно, не было, зато возникает новый поворот в поисках ответа: "Русь, куда ж несешься ты?".

Зрители аплодировали стоя. Как отметила генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина, зачастую в успехе заложена немалая доля восприятия спектакля публикой. Иногда именно зрители дают спектаклю нужную окраску, выпуская его в настоящую, долгую жизнь.

Именно поэтому дирекция фестиваля, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сохранила в гастрольном туре все 13 запланированных городов. Весной региональная программа началась с проекта "Достоевский и театр" в Омске. А с начала лета фестиваль уже побывал в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Осенью гастроли продолжатся в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, где проекты "Золотой маски" давно стали важным элементом культурной жизни. Впервые показы пройдут в Салехарде и Уфе. Уникальным станет проект в Новосибирске, который "Золотая маска" проведет совместно с международным фестивалем "Хаос".