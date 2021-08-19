В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до 275 гектаров

За сутки площадь лесов, охваченных огнем на территории Башкирии, достигла 275 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Новые шесть очагов природных пожаров возникли 18 августа на площади 54,56 га. Самый большой - 40 га - в Благоварском районе. Его уже локализовали. Также новые очаги зафиксированы в Хайбуллинском, Зилаирском, Туймазинском и Баймакском районах. Часть из них ликвидировали.

По данным на 19 августа лесные пожары продолжают действовать в Белорецком, Абзелиловском, Кушнаренковском, Бурзянском, а также Белорецком, Благоварском и Баймакском районах. Нелокализованными остаются три очага на общей площади 112 га в Белорецком и Баймакском районах.

Тушением пожаров занимаются 411 человек и 100 единиц техники.