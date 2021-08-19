В Марий Эл эвакуируют поселок из-за лесного пожара

В Медведевском районе республики Марий Эл объявлена эвакуация 300 жителей поселка Сосновый Бор. В трех километрах от него распространился лесной пожар.

Как сообщает управление МЧС по республике, сообщение о пожаре на территории Куярского лесничества поступило сегодня в 13:00. Через полтора часа ситуация ухудшилась, огонь начал двигаться в сторону поселка Сосновый Бор. Вокруг населенного пункта была сделана опашка.

В тушении пожара принимает участие группировка сил и средств республиканского МЧС - 21 человек и 5 единиц техники.

На территории республики сейчас действует особый противопожарный режим, его продлили до 29 августа. По данным Марийского ЦГМС до 20 августа включительно на территории республики ожидается сильная жара - до 36 градусов.