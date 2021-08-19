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19.08.2021 18:23
Рубрика: Общество

В Пензе открылся самый крупный веревочный парк Поволжья

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Парк "Союз" посвящен 60-летию первого полета человека в космос, а местные локации носят имена Юрий Гагарина и первых четвероногих космонавтов - Белки и Стрелки.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Новое городское пространство появилось на Олимпийской аллее в Пензе. В парке "Союз" организовали прогулочную зону, места для отдыха, качели для детей и взрослых, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Местной достопримечательностью станет веревочный парк. Уникальность проекта в том, что в ходе его создания ни одно дерево не пострадало. Использовался естественный природный ландшафт. Общая протяженность маршрутов веревочного парка составляет более 850 метров, он состоит из пяти трасс разного уровня сложности. Он может претендовать на звание самого крупного в Поволжье.

Торжественную церемонию открытия парка посетил врио главы региона Олег Мельниченко.

- Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем. Я бы не возражал, чтобы подобные инициативы появились у пензенских застройщиков, - сказал Олег Мельниченко. - Создание благоприятной городской среды очень важно. Комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов​ мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу. Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около городской больницы № 6. В ближайшем будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной.

Глава региона заверил, что работа по благоустройству парков, скверов и мест отдыха во всех микрорайонах Пензы будет продолжена. Также ведутся работы по инфраструктурным проектам в рамках программы "Стимул". В этом году в регионе сдадут восемь объектов. В августе будет завершено строительство сетей водоснабжения в микрорайоне № 8 Арбеково, автодороги в микрорайонах № 6 и № 7 Арбекова и канализационной насосной станции в микрорайоне Город Спутник Пензенского района.

Минстроем России в июле для Пензенской области был скорректирован показатель ввода жилья в сторону увеличения до 852 тысяч квадратных метров за год. Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, строительная отрасль региона обеспечит выполнение этого плана.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Пензенская область демонстрирует рост объемов ввода жилья. За семь месяцев с начала года сдано в эксплуатацию 453,5 тысяч квадратных метров, что составляет 101,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. В стадии строительства находится 147 многоквартирных домов общей площадью более миллиона квадратных метров жилья.

При этом выполняются обязательства перед обманутыми дольщиками. Проблемные объекты сданы в эксплуатацию. В результате комплексной работы правительства региона завершено строительство домов с долевым участием - около 1,5 тысячи договоров.

Параллельно ведется реализация адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В этом году предполагается переселить 1070 человек. Площадь расселяемого жилья составит более 19 тысяч квадратных метров. До 2025 года всего планируется расселить 4365 человек из 142 многоквартирных домов.

В минстрое России в целом положительно оценили работу правительства Пензенской области в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Регион продемонстрировал высокий уровень освоения средств по нацпроекту и программе "Стимул", а по решению проблем обманутых дольщиков перевыполнил план. Усилия регионального правительства будет сконцентрировано в ближайшее время на выполнении программы "Чистая вода" и бесперебойного водоснабжения больших и малых населенных пунктов.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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