В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка

Годовалому ребенку после похода в контактный зоопарк в Уфе понадобилась помощь врачей. На малыша напал енот-полоскун.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, сразу после инцидента ребенка на машине скорой медицинской помощи отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. После осмотра челюстно-лицевой хирург принял решение госпитализировать малыша для оказания специализированной медицинской помощи.

- Ему провели хирургическую обработку ран и ушивание. Сейчас продолжается консервативное лечение в условиях стационара, - уточнили в минздраве РБ.