В Ульяновской области устраняют цифровое неравенство

Беспроводным интернетом и качественной сотовой связью будут обеспечены 348 малых населенных пунктов Ульяновской области. Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН2.0) будет реализован до 2030 года.

- В проект вошли населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Соглашение о строительстве сети достигнуто между Минцифры России и компанией "Ростелеком", которая выступит исполнителем. В селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения 4G. Жителям станут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет. Покрытие будет устойчивым на территории всего поселка, где установят оборудование, - рассказала и.о. директора ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.

До конца 2021 года планируется установить опоры сотовой связи и передающее оборудование в 25 населенных пунктах, расположенных в Инзенском, Кузоватовском, Новоспасском, Радищевском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском, Павловском, Карсунском, Сенгилеевском, Новомалыклинском, Николаевском, Вешкаймском, Старокулаткинском, Барышском, Мелекесском районах. Только в этих населенных пунктах услугами по передаче данных будут пользоваться более 9,7 тыс. человек.

Первый этап проекта по устранению цифрового неравенства завершился в июне этого года. По итогам жители более 320 малых населенных пунктов получили доступ к интернету по технологии Wi-Fi.

Всего по проекту УЦН2.0 до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны. До конца 2021 года оборудование будет установлено в 2,2 тыс. российских поселках.

Также до конца 2021 года в Ульяновской области завершится подключение к интернету социально значимых объектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Благодаря ей до 2021 года высокоскоростной доступ к сети появится в 710 школах, ФАПах, сельских администрациях, отделениях Росгвардии.