Видео: Главу отдела ГИБДД Башкирии задержали за взятки при выдаче прав

Видео задержания 35-летнего начальника отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения региональной госавтоинспекции обнародовала пресс-служба УФСБ по Башкирии.

На кадрах видно, что задержание проводили вооруженные силовики прямо на рабочем месте полицейского - в полку ДПС в Уфе. Задержанный подозревается в получении взятки.

Как уточнили в управлении СК РФ по Башкирии, в уголовном деле сейчас три эпизода. Следствие считает, что подозреваемый совершил преступление в 2018 году, когда занимал должность старшего инспектора центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений. Было установлено, что полицейский получал через посредников взятки от 12 до 24 тысяч рублей за помощь в незаконном возврате водительских прав.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по данному факту назначена проверка.