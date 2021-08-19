Выставка работ Сергея Шойгу откроется в Казани

В Казани впервые открывается выставка работ президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозиция, которая будет представлена публике в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее "Хазине" 21 августа, называется "Творчество ради жизни".

Как сообщили в Русском географическом обществе, посетители смогут увидеть 100 произведений - 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. "Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям", - отметили в РГО.

Торжественное открытие пройдет в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также первого вице-президента РГО, академика РАН Николая Касимова.

На выставке будут представлены живописные картины и графические рисунки с удивительными видами Сибири.

Как отметили в РГО, своими произведениями автор акцентирует внимание на самой природе со всей ее утонченностью, неповторимостью и разнообразием.

Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева. Это - вазы, шкатулки и скульптуры. Заботясь о сохранности природы, для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге.

Открытие экспозиции будет сопровождаться литературными чтениями рассказов Сергея Шойгу в исполнении популярного актера театра и кино, телеведущего Вячеслава Разбегаева.