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19.08.2021 08:51
Рубрика: Власть

Алтайский край решил стать центром авиационного шинного производства

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 188(8539)
В Алтайском крае планируют открыть центр компетенций по развитию шинного производства, что позволит возобновить выпуск отечественных покрышек для гражданской авиации. Сейчас российские пассажирские самолеты "обуваются" в основном в импортные аналоги. Для импортозамещения не хватает оборудования для сертификационных испытаний.

В Алтайском крае сумели сохранить единственное в стране производство авиационных шин. В 2013 году на базе Барнаульского шинного завода создали предприятие "ЯШЗ-Авиа", переведя сюда оборудование и специалистов Ярославского завода. Сегодня в Барнауле выпускают 180 видов авиационных шин в основном для военной летной техники. Так что все российские военные самолеты - Су, "Мрии", "Русланы", - а также вертолеты оснащены алтайскими шинами. А вот с покрышками для гражданской авиации не все так просто.

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- Еще в 2018 году правительство РФ приняло решение создать центр компетенций, поскольку в стране нет стенда для испытания шин на динамические и статические нагрузки, - напомнил Владимир Яковлев, руководитель шинного предприятия "Нортек", на базе которого работает "ЯШЗ-Авиа". - Раньше такой стенд был в Омске, но его давно закрыли. Сейчас испытания можно проводить только в Индии, Китае и США. Но мы не можем отправлять туда шины с колесными дисками для военной авиации из-за грифа секретности. Пока выпускаем военные шины без этих испытаний, проводя другие виды проверки их прочности и надежности. А в гражданской авиации требования к безопасности намного жестче, и здесь без испытаний на динамические и статические нагрузки нельзя пройти сертификацию. Получается, что отрасль авиационного шинного производства у нас в стране есть, но работать в гражданском сегменте она не может.

Само предприятие при среднем годовом обороте в 1,2 миллиарда рублей не способно приобрести испытательный стенд стоимостью более 700 миллионов рублей. Инвестиции просто не окупятся, потому что рынок потребления шин в гражданской авиации не такой объемный.

Так, в стране производят только два самолета - МС-21 и "Сухой Суперджет". По словам Владимира Яковлева, сейчас предприятие выпускает шины для МС-21, которые прошли испытания ранее. А вот поставить "на крыло" новые разработки для свежих модификаций этого аэробуса не может - без испытаний на стенде их просто не сертифицируют. Поэтому российские самолеты "обуты" в импортные покрышки. По оценкам экспертов авиапрома, на гражданских шинах предприятие теряет около 300-400 миллионов рублей оборота в год, который уходит зарубежным производителям.

Фото: КРЭТ / РОСТЕХ
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- Мы обращались в правительство РФ, к руководству страны с тем, чтобы решить проблему со стендом. У нас уже готов инвестиционный проект по созданию центра компетенций, который включает приобретение стенда. В ближайшее время мы его отправим в минпром РФ на рассмотрение. Сейчас идет глобальное изменение авиационного машиностроения, и, думаю, в ближайшее время в стране появятся новые самолеты, которым нужны будут наши, отечественные шины. Так что такой центр будет востребован, - сообщил Владимир Яковлев.

В регионе уверены, что для создания центра компетенций целесообразно использовать базу единственного в стране предприятия, ведь здесь уже есть лаборатория, оборудование, подготовленные специалисты, которые проводят основной объем испытаний шинной продукции разного назначения. Не хватает только стенда для проверки динамических и статических нагрузок.

Прямая речь

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края:

- Мы понимаем, что открыть федеральный государственный центр компетенций на базе коммерческого предприятия не получится, поэтому предлагаем подключить к реализации этого проекта Алтайский государственный технический университет. Создание центра компетенций даст толчок развитию авиационного шинного производства в Алтайском крае и в целом в России. Ведь наличие в стране такого стенда для испытаний не только поможет нашему предприятию наладить выпуск отечественных шин для гражданской авиации, это и стратегическая безопасность страны. Испытывать на стенде будут и шины для военной техники, как авиационной, так и сухопутной. Сейчас мы с минпромторгом РФ изучаем вопрос, какими программами можно поддержать этот инвестиционный проект.

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