Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли захоронение 1700-летней давности

Комплексная экспедиция работает на грунтовом могильнике Оглахты в Боградском районе республики Хакасия. На данный момент исследователи расчистили одно захоронение, в котором нашли останки женщины и еще одного кремированного человека. Но основной особенностью археологи называют даже не это, а высокий уровень сохранности предметов из дерева, бересты и даже ткани.

- Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой, - отмечает руководитель экспедиции, заведующий лабораторией "Артефакт" ТГУ Евгений Водясов. - Поэтому чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за все это время только чуть отсырел.

Рядом с черепом женского скелета археологи нашли многочисленные осколки гипсовой погребальной маски. Предположительно, повредить ее могли грызуны, но реставраторы надеются собрать ее подобно пазлу. Кремированные останки в ту эпоху обычно вкладывали в погребальную "куклу", но она, к большому сожалению ученых, не сохранилась. Зато было обнаружено с десяток других уникальных предметов. Это и сосуды, и бочонок с орнаментом, и что-то похожее на небольшое корыто, а также предмет, который археологи условно назвали "шкатулкой".

- Этот предмет точно имел какое-то функциональное назначение. Но какое - мы пока не понимаем, - поясняет Хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова. - Интересно и то, что в ней содержалось. "На глаз" это определить невозможно, необходим химический анализ грунта. Возможно, этнографические параллели подскажут его назначение. Но уже очевидно, что это уникальный предмет, ранее нигде в древности не встречавшийся.

Как считают эксперты, погребальный инвентарь сохранился благодаря тому, что сруб был словно бы обернут берестой и помещен под слой камней и грунта. В итоге там установилась температура, близкая к условиям бытового холодильника - около 10 градусов по Цельсию.

- В целом сохранность предметов из могилы потрясающая, - подчеркивает реставратор Государственного Эрмитажа Наталия Васильева. - Мы имеем целый комплекс предметов, сопровождающих погребенного. Часто бывает, что в одном погребении сохранилось одно, в другом другое, и мы не можем быть уверены, что во всех могилах одинаковый набор. А здесь полный комплект, - уточнила она.

Как считают археологи, на доскональное изучение найденных предметов уйдут годы, захоронение даст не одну интересную для мировой науки научную работу и расскажет о таштыкской культуре много нового. В ближайшее время, благодаря радиоуглеродному анализу и ряду других методов исследования, ученые намерены более точно датировать находки. Но рано или поздно все эти предметы станут уникальными музейными экспонатами.

Справка "РГ"

Экспедиция проводится в рамках проекта "Наследие Оглахтинских гор во времени и пространстве", поддержанного Фондом президентских грантов. Участниками работ стали волонтеры из десяти регионов России. Помимо самих раскопок, в экспедиционном лагере эксперты читают открытые лекции по археологии и истории Саяно-Алтайской зоны, 3D-моделированию, естественнонаучным методам исследований и другим дисциплинам.

Таштыкская археологическая культура существовала на территории Южной Сибири. Ее называют преемницей тагарской культуры скифского времени, однако выделяют ряд принципиальных различий и новых традиций. В том числе погребальных. Во-первых, это грунтовые могилы, в которых содержатся мумифицированные останки, и погребальные "куклы" в человечески рост. У мумий на лицах часто располагались гипсовые маски с оригинальным орнаментом. Во-вторых, в более поздний период, около V века нашей эры, появляется традиция больших погребальных склепов, содержащих останки до двухсот человек.