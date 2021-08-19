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19.08.2021 10:28
Рубрика: Власть

Дорожный контроль провел рейд в Октябрьском районе Новосибирска

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Вместе с экспертами депутаты побывали на объектах дорожного ремонта в Октябрьском районе. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. Впрочем, участники Дорожного контроля отметили, что большинство из них характерно для всех уже осмотренных объектов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, это неправильное обустройство ливневой канализации, из-за чего местами будет скапливаться вода, не везде выполнены тротуары, на улице Зыряновской не доделали покрытие ближе к путям, заасфальтированы люки колодцев, отсутствуют дорожные знаки. На участке улицы Сакко и Ванцетти дорога после ремонта недостаточно безопасна для пешеходов.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Считаю, что работы выполнены некачественно, многое нужно доделать и переделать. Если это останется в таком состоянии, то с учетом нашей климатической зоны все за зиму разрушится. Весной будет в тех же ямах, от которых мы и хотели избавиться, перекладывая полотно. Масса нарушений! Сегрегация асфальта - это, условно говоря, огромные поры, в которые попадает вода, замерзает - и лед разрывает покрытие. Полностью закатали люки, и асфальт уже начал отходить. Отвратительно все это выглядит! Сейчас подрядчик пытается получить оплату, хотя объект не готов, - заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

При каждой проверке Дорожного контроля эксперты вырезают часть асфальта для проверки его качества. Если выяснится, что покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, будут предъявлены претензии к подрядчику, его больше не допустят к проведению подобного рода работ. Но депутаты отметили: уже сейчас понятно, что ремонт выполнен ненадлежащим образом. Объект не принят. От подрядчика потребовали устранить замечание в кратчайшие сроки.

Напомним, что всего этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. На это Новосибирск получил дополнительные 278 миллионов рублей.

С июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.

Также на внеплановом совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о принятом решении выделить 1 миллиард рублей на социальные задачи из федерального бюджета. Внушительную субсидию регион получил при поддержке депутата Государственной Думы Александра Жукова. Планируется, что средства пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.

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