Новости

Погода в Москве в четверг: дожди и до 24 градусов тепла 05:49
ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек 05:38
Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана 05:07
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки 04:50
В Свердловской области в ДТП погибли пенсионерка с внучкой 04:48
Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 05:38
Рубрика: Происшествия

ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек

В Новосибирской области четыре человека погибли при столкновении двух грузовых автомобилей и Toyota Camry. Легковушку зажало между большегрузами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

В Свердловской области в ДТП погибли пенсионерка с внучкой

Авария произошла в ночь на четверг на 1433-м километре автодороги Р-254. Водитель Scania, следовавший со стороны Омска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Toyota Camry. В результате легковой автомобиль въехал в грузовик Mercedes, остановившийся перед светофором в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

Погибли четверо мужчин, в том числе и водитель Toyota, их личности сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают полицейские.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям