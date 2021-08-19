ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек

В Новосибирской области четыре человека погибли при столкновении двух грузовых автомобилей и Toyota Camry. Легковушку зажало между большегрузами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на четверг на 1433-м километре автодороги Р-254. Водитель Scania, следовавший со стороны Омска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Toyota Camry. В результате легковой автомобиль въехал в грузовик Mercedes, остановившийся перед светофором в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

Погибли четверо мужчин, в том числе и водитель Toyota, их личности сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают полицейские.