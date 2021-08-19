Качество жизни в Норильске повысят на миллиарды рублей

В Норильске обсудили проект комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. В совещании приняли участие статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев, а также вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, глава Норильска Дмитрий Карасев. Об этом сегодня информирует пресс-служба правительства региона.

"Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года сверстан. В ближайшее время проект распоряжения об утверждении плана будет направлен в правительство Российской Федерации. Отмечу, что план фактически уже реализуется, все его механизмы приведены в исполнение, поэтому многие мероприятия уже запущены, несмотря на то, что документ будет только вынесен на рассмотрение. Это сделано для того, чтобы жители Норильска как можно быстрее получили необходимый эффект от реализации намеченного", - прокомментировал Павел Волков.

В свою очередь заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев подчеркнул, что кабмин региона оказывает всю необходимую помощь в рамках своих полномочий в реализации столь масштабной задачи: "Норильск находится на пороге серьезных изменений в лучшую сторону как с точки зрения экологии, так и с точки зрения изменения качества жизни. Это на сто процентов соответствует интересам в первую очередь жителей города и, конечно, Красноярского края в целом".

Участники совещания побывали на ряде объектов, которые будут возведены до 2024 года в рамках комплексного плана. В частности, делегация посетила в Талнахе место будущей поликлиники, а в Оганере - площадки, выделенные для новой школы со спортивным залом и детского сада.

"До начала совещания мы осмотрели все площадки, на которых компания "Норникель" уже приступила к строительству объектов. Это поликлиника в Талнахе на 1100 посещений в сутки, пожарное депо в Оганере, где красноярский подрядчик выполняет работу с высочайшим качеством. Мы были в "Айке", это пример многофункционального комплекса, где спорт высоких достижений сочетается с занятиями физической культурой. Видели площадку на улице 50 лет Октября, где будет самая современная школа на 1100 учеников и два новых девятиэтажных жилых дома", - отметил Андрей Грачев.

Добавим, на севере ведется работа над проектно-сметной документацией объектов, федеральное финансирование которых начнется в 2022 году. Заключен муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идет подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80 процентов, началась модернизация коллекторного хозяйства. Специалисты приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов.

Справка

В феврале 2021 года между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" подписано соглашение. В нем идет речь о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.

Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 млрд рублей. Еще около 100 млрд рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы будет получена от компании "Норильский никель". В то же время краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны, в частности, на предложениях жителей Норильска.