Как кузбасские угольщики снижают опасность производств

Ученые разработали автоматизированную систему предупреждения взрывов пылевоздушной смеси в шахтах (это одна из самых распространенных причин ЧП под землей). Внедрение новшества должно способствовать и снижению экологической нагрузки от освоения недр. Но как это происходит на практике?

Взвешенная угольная и породная пыль образуется в больших количествах как на шахтах и разрезах, так и при транспортировке, переработке и обогащении угля. Но особенно опасен избыток угольной пыли в закрытых пространствах. А загрязнение угольной пылью атмосферы приводит к ухудшению качества почвы и питьевой воды, провоцируя развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

Для борьбы с пылью и предотвращения связанных с ее избытком ЧП на угольных предприятиях специалисты создали автоматизированную систему пневмогидроорошения. Она действует по принципу "сухого тумана". В местах наиболее активного образования пыли размещаются блоки форсунок, и за счет энергии сжатого воздуха происходит разбрызгивание воды. К последней, в зависимости от химического состава пыли, можно добавлять различные соединения - для более эффективного улавливания частиц.

По словам директора Горного института Кузбасского государственного технического университета профессора Алексея Хорешка, в результате концентрация пыли в воздухе снижается десятикратно. И сам процесс орошения требует воды в десять раз меньше, чем существующие аналоги. Размер капель колеблется от двух до пятидесяти микрометров, благодаря чему пыль эффективно осаждается без чрезмерного смачивания. Ученые уверены, что их разработка должна быть востребована не только в Кузбассе, но и в других регионах России, а также в странах с развитой угольной промышленностью.

А как сегодня добывающие предприятия региона работают над тем, чтобы повысить безопасность производства и уменьшить воздействие на окружающую среду? Недавно на открытом угольном складе обогатительной фабрики одной из крупнейших российских шахт в городе Междуреченске пустили сразу две установки пылеподавления - мобильную и стационарную. Естественный туман образует водяная вращающаяся пушка. "Стреляя" на расстояние до восьмидесяти метров, она покрывает туманом площадь до 24 тысяч квадратных метров. Угольщики рассчитывают сократить выбросы пыли в атмосферу на 85 процентов и внедрить аналогичные установки на других предприятиях компании. А пока на шахте ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения, которые собирают воду с территорий производственных цехов и административно-бытового комбината. Четырехуровневая система очистки позволяет использовать ее для полива технологических дорог.

Увы, в качественные очистные сооружения владельцы кузбасских добывающих предприятий нередко вкладывают деньги только после вмешательства природоохранной прокуратуры. Ее сотрудники, к слову, уличили вышеупомянутую шахту в нарушении водного законодательства при сбросе сточных вод в реку Ольжерас. Прокурор обратился в суд, который как раз и обязал ответчика выполнить полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для ввода очистных сооружений стоимостью 124 миллиона рублей.

Таким же путем - через прокурорскую проверку и решение суда - недавно была обеспечена реконструкция очистных сооружений в Калтане. Сточные воды с превышенным содержанием железа, марганца и взвешенных веществ в реку Аларда сливала местная шахта. В обновление системы водоочистки предприятие в итоге вложило 285 миллионов рублей.

Нередки случаи, когда угольщики экономят и на обеспечении безопасности подземных работ. Недавно Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли выявила целый букет нарушений норм охраны труда на одной из шахт Ленинска-Кузнецкого. В январе 2021-го из-за внезапного выброса горной массы и газа здесь погибли три горняка.

По итогам проверки директору шахты внесли представление, старшего механика по стационарным установкам дисквалифицировали на полгода, еще шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Руководство оштрафованного на 450 тысяч рублей предприятия устранило все нарушения и разработало комплекс мероприятий по снижению риска аварий. Расследование же уголовного дела о гибели людей продолжается.