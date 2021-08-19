Как в Омской области в три раза снизили безработицу

По данным службы занятости населения Омской области, безработица в регионе по итогам первых семи месяцев 2021 года уменьшилась почти в три раза. Помогли новые программы поддержки - соцконтракты на поиск работы и открытие своего дела, субсидии работодателям.

Самый высокий уровень безработицы в области был зафиксирован в сентябре 2020 года, в период разгара пандемии. Ситуация стала исправляться благодаря комплексу антикризисных мер. Численность омичей, зарегистрированных в центрах занятости, снизилась более чем на сорок тысяч. Помимо традиционных механизмов заработали и новые.

- В этом году в Омской области впервые введена такая поддержка, как социальный контракт. Теперь безработные жители региона, нацеленные на трудоустройство, могут получить до 44 тысяч рублей подъемных, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель департамента занятости населения регионального минсоцтруда Олеся Кайль. - Еще одна возможность найти себе применение - открыть собственное дело. В этом случае господдержка составит 250 тысяч рублей.

Обе меры рассчитаны на энергичных людей и призваны стать дополнительной мотивацией к активному поиску работы. Судя по всему, желающие есть. По данным ведомства, на соцконтракты могут рассчитывать около 2,6 тысячи жителей Омской области. Более половины таких соглашений уже заключено. Каждый пятый соискатель решил попробовать свои силы в предпринимательстве.

В минсоцтруде обещают помочь им на этапе становления бизнеса. Сопровождение при необходимости может длиться до года.

- Если соискателям не хватает знаний, то в рамках нацпроекта "Демография" предусмотрено бесплатное профессиональное переобучение или повышение квалификации. Программа ориентирована на женщин с маленькими детьми, предпенсионеров, безработных, - поясняет Олеся Кайль. - Ее участниками могут стать также выпускники вузов и ссузов. Для этого достаточно обратиться в центр занятости по месту жительства. В этом году получить новые знания и компетенции по востребованным на рынке профессиям смогут две тысячи омичей.

Региональное минсоцтруда и Ремесленная палата Омской области организовали еще один проект - "Семейные стартапы". Его задача - помочь выйти из кризисной ситуации и повысить уровень жизни социально уязвимым категориям граждан.

- В новом центре сопровождения семей все услуги предоставляют бесплатно, начиная с консультации и заканчивая подготовкой бизнес-плана. Я решила попробовать поработать парикмахером, и здесь мне помогли подготовить необходимые документы, - поделилась опытом молодая мама Ирина Карамышева.

По словам специалистов, на снижение уровня безработицы существенно повлияли и общественные работы. В этом году было организовано более 3,7 тысячи таких мест. Омичи, занимаясь главным образом озеленением и благоустройством городов и поселков, в среднем за месяц могут заработать порядка 14,7 тысячи рублей. Официально зарегистрированным безработным из средств регионального бюджета дополнительно выплачивают еще 2,5 тысячи.

Для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организовано пятьсот временных рабочих мест. В рамках этой программы работодатель заключает с сотрудником срочный трудовой договор, выплачивает заработную плату, а государство оказывает ему материальную помощь в сумме 3,4 тысячи рублей в месяц. Самые востребованные сферы - сельское хозяйство, дорожное строительство, торговля, услуги.

В настоящее время в региональном банке вакансий есть 41,6 тысячи предложений от работодателей. Пособие по безработице получают около одиннадцати тысяч жителей Омской области.

По данным Омскстата, во втором квартале 2021 года в регионе искали работу 66,1 тысячи человек - 6,7 процента экономически активного населения. С начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 37 тысяч жителей региона.

Между тем

По данным портала поиска работы HeadHunter, количество резюме в Омской области в июле этого года выросло на восемь процентов по сравнению с июнем и на 69 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми дефицитными кадрами остаются медики (одно резюме на вакансию), рабочий персонал (1,2), специалисты сферы гостеприимства: туризм, гостиницы, рестораны (1,3), строители (1,6 резюме на вакансию).

Средняя предлагаемая зарплата в Омской области в июле составила 44,2 тысячи рублей, что на десять процентов меньше, чем по стране в целом. Средняя ожидаемая зарплата - 37,2 тысячи рублей, что на четверть ниже общероссийских показателей.

Опросы также выявили, что 89 процентов омичей, если потребуется, готовы работать больше. Но при условии предоставления соцпакета, своевременной оплаты сверхурочного времени, а также возможности карьерного роста.