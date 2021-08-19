На Алтае завели дело о нарушении чиновниками прав девочки-инвалида

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Алтайском крае после проверки соблюдения прав 13-летней девочки с инвалидностью. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, родители ребенка из Бийска полтора года не могут добиться получения специального кресла.

Ранее проведение проверки, которая вылилась в уголовное дело, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Согласно собранным материалам, заявка на получение кресла-коляски и кресла-стула для девочки поступила в декабре 2019 года. Перед этим родители собрали все необходимые документы. Однако спецоборудование до сих пор не предоставлено.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов.