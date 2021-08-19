Патрушев провел совещание по вопросам национальной безопасности в Сибири

В прошлом году в Сибирском федеральном округе было предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта. Об этом в Иркутске, на первом после пандемии очном выездном совещании заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также, по его данным, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 8 законспирированных террористических ячеек и выявили 13 случаев финансирования терроризма. Кроме того, в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности.

"Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - заметил Патрушев. По его словам, из-за отсутствия должного финансирования зачастую на объектах транспортной инфраструктуры округа применяется несертифицированное оборудование. Отсутствуют оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием пункты управления обеспечением транспортной безопасности.

В то же время, как отметил секретарь Совбеза, риски незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса повышаются из-за многочисленных нарушений требований транспортной безопасности. За последние три года в Сибири их было выявлено свыше трех тысяч. При этом силовики в этом году уже провели около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием "тест-предметов" и участием "учебных нарушителей". По результатам руководству объектов внесено 220 представлений об устранении нарушений.

Также, по данным Патрушева, доля утвержденных планов обеспечения категорированных объектов транспортной безопасности по всем видам транспорта составляет немногим более 50 процентов. Не завершено формирование реестров объектов транспортной инфраструктуры в сфере воздушного и водного транспорта. "Поэтому прошу руководителей субъектов Федерации в рамках деятельности координационных и совещательных органов c участием субъектов транспортной инфраструктуры выработать дополнительные меры, направленные на устранение перечисленных недостатков", - призвал секретарь Совбеза.

Риски незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса повышаются из-за многочисленных нарушений требований безопасности

От безопасности на транспорте совещание перешло к основной теме - безопасности на дорогах. Несмотря на снижение в Сибири основных показателей аварийности, их число, по словам Николая Патрушева, пока остается значительным Так, за первые шесть месяцев этого года количество аварий на сибирских дорогах достигло 6,5 тысячи. В них погибло более 700 человек, раненых - более 8 тысяч. По данным секретаря Совбеза, нарастание аварий со смертельным исходом отмечается в Алтайском крае, Республиках Тыва и Хакасия, Иркутской области.

Как отметил секретарь Совбеза, значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения и вождения в пьяном виде. Так, в прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах СФО пресекли более 46 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 28 тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего же в Сибири в прошлом году, по данным Патрушева, было вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

"Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.

По-прежнему на безопасность дорожного движения влияет качество и обустроенность дорожной сети. "Должен отметить, что каждое второе из совершенных в округе дорожно-транспортных происшествий связано с ее неудовлетворительным состоянием", - сказал Патрушев. Поэтому, по его словам, важно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки дорог, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений.

Во время поездки в Иркутск Николай Патрушев смог оценить не только состояние автомобильных дорог, но и железных, проехав вдоль Байкала

Кстати, во время поездки в Иркутск Николай Патрушев смог оценить не только состояние автомобильных дорог, но и железных, проехав вдоль Байкала. На встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он высказался о своих впечатлениях от увиденного.

"Мы с вами сегодня проехали по дороге, которая ведет из Иркутска на Байкал. К сожалению, я увидел, что состояние этой дороги неудовлетворительное, работы ведутся, но я думаю, что качество работ, которые там проводятся, должно быть более высоким", - сказал секретарь Совбеза. В ответ губернатор заявил, что реконструкция этой дороги крайне важна, поскольку магистраль является визитной карточкой Иркутской области и представляет собой кратчайший путь к озеру Байкал. Он также отметил очень высокую интенсивность движения по дороге, что зачастую приводит к ДТП. Кобзев рассказал, что в регионе подготовлены решения по реконструкции и обустройству парковочных зон вдоль дороги.

Кроме того, Патрушев рассчитывает, что иркутские власти до конца года смогут решить вопрос с согласованием площадки для переноса аэропорта за пределы города.

"Насколько мне известно, есть поручение президента по поводу переноса аэропорта. То, что процесс идет, что вы этим занимаетесь - это важно, хорошо, но должен быть результат. Будем надеяться, что вы завершите эти работы по согласованию с министерством", - сказал секретарь Совбеза губернатору. В свою очередь Кобзев подчеркнул, что проблема переноса аэропорта с территории Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. Аэропорт находится в нескольких минутах езды от центра города. При этом на протяжении последних десятилетий было около 10 авиапроисшествий, в которых пострадали или погибли около 500 человек. В качестве новой площадки для иркутского аэропорта рассматривается населенный пункт Поздняково.

По итогам совещания Патрушев напомнил всем руководителям сибирских регионов о неукоснительном исполнении поручений президента России по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, последствий экологической катастрофы в Норильске.