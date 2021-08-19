Патрушев: В Сибири в прошлом году было предотвращено 4 теракта

В прошлом году в Сибирском федеральном округе было предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта. Об этом на выездном совещании в Иркутске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Также, по его данным, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 8 законспирированных террористических ячеек и выявили 13 случаев финансирования терроризма. Кроме того, в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности.

"Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - заметил Патрушев. По его словам, из-за отсутствия должного финансирования зачастую на объектах транспортной инфраструктуры округа применяется несертифицированное оборудование.

Отсутствуют оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием пункты управления обеспечением транспортной безопасности. В то же время, как отметил секретарь Совбеза, риски незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса повышаются из-за многочисленных нарушений требований транспортной безопасности. За последние три года в Сибири их было выявлено свыше трех тысяч.