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19.08.2021 08:50
Рубрика: Власть

Реально ли обеспечить авиасообщением сибирские села

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 188(8539)
В деревне Березкино под Томском открыли посадочную площадку для малой авиации имени Валерия Чкалова. На время реконструкции основного аэропорта здесь будут обслуживать регулярные авиарейсы внутри региона.

Для увеличения пропускной способности в томском аэропорту Богашево в этом году развернуты масштабные работы по реконструкции, которые по поручению президента РФ включены в федеральную программу "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".

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Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, на эти цели из средств федерального бюджета регион получил более 2,8 миллиарда рублей. Намеченные в этом году объемы работ запланировано завершить до 25 сентября. С начала августа здесь начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы - ее предполагается удлинить на триста метров (до 2 800), скоро приступят к строительству нового терминала.

На время реконструкции Богашево аэродром в Березкино, расположенный в 28 километрах от Томска, будет принимать и отправлять воздушные суда в отдаленные населенные пункты области и соседние регионы. Данные полеты осуществляет авиакомпания "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация").

Директор компании "Аэропорт Томск Сервис" Артем Румбешта сообщил корреспонденту "РГ", что администрация региона вышла с предложением перебазировать на новый аэродром авиакомпанию "СиЛА". Для этого удлинили взлетно-посадочную полосу до 900 метров, в планах увеличить ее до 1 200. Аэродром располагает всей необходимой для обслуживания самолетов инфраструктурой.

Новый объект авиационной инфраструктуры построен за счет средств частного инвестора. Проект учитывает все требования федеральных авиационных правил и экологической безопасности, имеет аэронавигационный паспорт и паспорт транспортной безопасности.

Губернатор Сергей Жвачкин предложил открыть на базе аэродромной площадки детско-юношеский спортивный авиационный центр при поддержке Национального исследовательского Томского политехнического университета.

Кроме того, аэродром в Березкино включен в федеральный проект "Тайга", в рамках которого отрабатывается технология доставки грузов беспилотниками. Также его планируется задействовать для нужд авиабазы охраны лесов, санитарной авиации, развития экотуризма.

Напомним, что развитию малой авиации Сибири уделено особое внимание в программе "Большая Сибирь", которую разрабатывает межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" (МАСС).

Основная часть российских аэродромов расположена в европейской части страны. В то же время, как отмечают эксперты, малые аэродромы становятся местом притяжения небольших воздушных судов, которые доставляют туристов к достопримечательностям, врачей - к пациентам и так далее, а также центрами подготовки пилотов и парашютистов. Командир воздушного судна, летчик-инструктор Геннадий Лопаткин отмечает, что в некоторых регионах аэродромы приходят в упадок. А развиваются они там, где есть экономическая целесообразность, поддержка властей и частные инвестиции.

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- По нашим данным, действующих аэродромов в России - не более двухсот. Для сравнения: такое же количество и в американском штате Аляска. Малая авиация необходима для развития транспортной доступности отдаленных территорий. Не дело, когда в основном авиамаршруты выстраиваются через Москву, - подчеркнул Геннадий Лопаткин.

Прямая речь

Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета МАСС:

- Сейчас стоит вопрос о восстановлении посадочных площадок. Всего их 168, это колоссальные расходы, но есть огромная потребность в том, чтобы даже небольшие населенные пункты были связаны воздушным сообщением. По предложению помощника президента РФ Игоря Левитина мы делаем технико-экономическое обоснование развития наземной инфраструктуры, создания Сибирской лизинговой компании. Цель - обеспечить себя отечественными воздушными судами малой авиации. Наши надежды связаны с Ан-2 ("Байкал"). Реализацию проекта обсуждали на встрече руководителей авиакомпаний на площадке "Сибирской легкой авиации".

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