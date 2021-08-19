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19.08.2021 11:58
Рубрика: Власть

Школы Новосибирской области начнут учебный год в очном формате

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новый учебный год школы Новосибирской области начнут в очном формате. При этом будут действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

 - Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно, - заявил на пресс-конференции вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Все общеобразовательные организации Новосибирской области укомплектованы необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами.

 По данным Сергея Нелюбова, в новом учебном году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из которых - первоклассники. На ремонты и подготовку школ было направлено порядка миллиарда рублей. В регионе также ведется строительство 11 детских садов и трех новых школ. По нацпроекту "Образование" 1,3 миллиарда рублей было направлено в этом году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

 В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации часть учеников могут перевести на очно-заочную, заочную или смешанную модель обучения. Но это точно не коснется первоклассников - на уровне начального общего образования (1-4 классы) дети будут учиться очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

 Как отметил на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, в новом учебном году школы ждут изменения в содержательной работе. Так, в систему образования полноценно возвращается воспитательный процесс - вместе с обучением он становится частью федерального образовательного стандарта.

Справка "РГ"

В 2021/2022 учебном году во всех школах Новосибирской области созданы условия для организации горячего бесплатного питания учеников начальных классов. Его будут получать около 150 тысяч детей. На организацию бесплатного и льготного питания обучающихся в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено более 3 миллиардов рублей.

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