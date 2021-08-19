Студент СФУ изобрел прототип кроссовок из фильма "Назад в будущее"

Студент Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Сергей Маленюк изобрел начиненные электроникой футуристические кроссовки. Внешне они напоминают обувь героя кинотрилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее" - в подобных кроссовках не раз появлялся в кадре персонаж Марти Макфлай в исполнении Майкла Джей Фокса.

Красноярский студент вдохновлялся именно этим культовым фильмом. По информации KP.Ru изобретенные в Красноярске кроссовки выглядят, как и задумывал поклонник кинокартины, в стиле киберпанка. При этом технически они даже превосходят оригинал и могут соперничать по уровню электронной начинки с некоторыми смартфонами.

Изобретатель снабдил обувь активной вентиляцией подошвы, светодиодной матрицей (ею можно управлять с помощью мобильного приложения), автошнуровкой с несколькими режимами и другими "примочками".

Впрочем, для постоянного использования в качестве удобной повседневной обуви эти кроссовки едва ли подойдут. По словам студента, они изготовлялись, скорее, для коллекционеров.