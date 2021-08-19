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19.08.2021 08:55

В Новосибирской области откроют для туристов мини-Алтай

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 188(8539)
В Маслянинском районе Новосибирской области запланировано создать сельский экопарк "Хомутина".

Как подчеркивает председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) по внутреннему туризму Виктор Данн, к развитию внутреннего туризма подтолкнула пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, снижение финансовых возможностей граждан со средними доходами. В связи с чем люди стали больше времени проводить за городом, не выезжая из региона.

Фото: Михаил Решетов/РГ
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- Обстоятельства, в которых мы оказались, создают условия для развития сельского, событийного, экотуризма. Это дает возможность для кооперации с сельхозпроизводителями, а по большому счету - для развития сельских районов. А в масштабе страны туризм - инструмент для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, - отметил Виктор Данн.

Как сообщила организатор проекта по развитию агротуризма в Новосибирской области Юлия Гончарова, после подписания 2 июля этого года президентом страны федерального закона о понятии сельского туризма участники рынка ожидают господдержку, гранты по линии минсельхоза РФ, правила стандартизации мест размещения и использования земель сельхозназначения.

В то же время в области уже есть точки притяжения туристов - их более пятидесяти в двенадцати районах, в том числе Сузунском, Ордынском, Краснозерском, Искитимском.

- Задача - привести эти площадки в соответствие стандартам гостеприимства, сформировать туры с учетом запросов туристов. Надо задумываться о программах событийного, гастрономического туризма, - отметила Юлия Гончарова. - На самом деле районы готовы к развитию туристического направления, но им не хватает информационной поддержки, информированности туристов.

Один из районов, где наиболее активно развивают внутренний туризм, - Маслянинский. К 2024 году в здесь планируют открыть сельский экопарк "Хомутина". Директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова уверена, что он станет новой точкой притяжения, где будет все для современного комфортного отдыха туристов.

- Там уже работает точка сплавов по реке, будут глэмпинги, современная инфраструктура для занятий спортом, в том числе зиплайны (снаряжение для скоростного спуска по наклонной веревке или тросу), появится возможность проводить фестивали, знакомиться с сельским бытом, - сообщила Елена Воротникова.

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Также туристы смогут приобрести местные продукты. А для работы в экопарке будут привлечены жители Маслянинского района.

- Экопарк сможет принимать четыреста тысяч туристов в год. По природному ландшафту это наш мини-Алтай, но доехать до него можно за два часа, тогда как до Алтая добираться не менее шести, - добавил Виктор Данн.

Проект получил поддержку Министерства сельского хозяйства РФ и областного правительства. Экопарк будет создан на принципах государственно-частного партнерства. По оценке экспертов, на это потребуется несколько десятков миллионов рублей.

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