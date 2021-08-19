В новосибирском аквапарке женщина повредила ногу, катаясь с горки

Следователи начали проверку после происшествия в одном из новосибирских аквапарков. Как рассказали в СК по региону, в развлекательном комплексе 31-летняя женщина получила серьезную травму.

Аквапарк находится в Дзержинском районе областного центра, на улице Республиканская. На горке, по которой катилась одна из посетительниц, торчала часть металлической конструкции, из-за чего сибирячка повредила ногу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О несчастном случае стало известно из соцсетей, где о нем сообщили очевидцы, оказавшие первую помощь. По их словам ногу женщине распороло в области малой берцовой кости. При этом кровь удалось остановить довольно быстро, несмотря на то, что в аптечках аквапарка не оказалось даже жгута. Пострадавшую увезли работники скорой помощи.