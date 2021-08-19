В Омске обновят ливневую канализацию

В Омске после проливных дождей обострилась проблема ливневок. На большинстве дорог их нет, имеющиеся не чистят, а в строительных проектах они нередко не предусмотрены.

На прошлой неделе на Омск обрушились ливни. Дождь шел несколько дней подряд. Дороги в одночасье превратились в каналы. Коммунальные службы, работающие в круглосуточном режиме, откачали более 600 кубометров дождевой воды. Локализовано два десятка подтоплений в самых бойких местах во всех округах, в том числе в центре города. Как пояснили в администрации Омска, речь идет об участках, не оборудованных водоотводными и дренажными системами, расположенных в низинах, либо с неисправными ливневыми колодцами. Впрочем, из-за ограниченной пропускной способности даже исправная канализация захлебнулась в потоках воды.

Пострадали и совсем недавно отремонтированные улицы.

- Колеса наполовину утопали на 5-й Кордной, Красном Пути, Пушкина, Нефтезаводской. В Амурском поселке можно было спускать шлюпки. Периферийные дороги - например, 9-я Ленинская - до сих пор по колено в воде, - сообщил корреспонденту "РГ" омский таксист Сергей Иванцов.

На горячие линии коммунальных служб, ресурсных и управляющих организаций обрушилось огромное количество тревожных звонков. Власти оперативно отреагировали. В срочном порядке на обустройство ливневок мэрия выделила пятьдесят миллионов рублей (по десять миллионов на каждый округ), а также объявила аукционы по отбору подрядчиков, которым предстоит оборудовать стоки на 32 улицах.

"Комплекс мероприятий по ремонту открытой лотково-канавочной ливневой канализации включает демонтажные работы, далее - восстановление профиля канав с очисткой от поросли, кустарника и планировкой откосов. Затем устройство подстилающих слоев из песка, выравнивающих слоев из асфальтобетонной смеси, монтаж водоотводных труб и лотков", - уточнили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

В наибольшей степени от подтоплений пострадали дороги левобережья. Обновленные ливневки здесь появятся на самых проблемных участках сразу девяти улиц - Луначарского, Дунаевского, 22-го Декабря, Мельничной, Пацаева, Перова, Южной, Ватутина, Талалихина.

Все работы должны быть завершены до 15 октября этого года. Согласно условиям тендера, гарантийный срок - не менее двух лет.

Справка РГ

По данным регионального минстроя, в 2021-м по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Омской области ремонтируют и реконструируют 62 магистрали. На данный момент работы на 21 из них (16 городских и пять районных) общей протяженностью более 60 километров уже завершены. По данным мэрии Омска, за четыре последних года доля городских дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 35 до 75 процентов.