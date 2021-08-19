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19.08.2021 07:43
Рубрика: Происшествия

В Сибири пьяный водитель автобуса насмерть сбил 18-летнего парня

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На дороге в Болотнинском районе Новосибирской области молодой человек погиб под колесами автобуса ПАЗ. Как рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, водитель автобуса в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек

Это произошло вчера поздним вечером, около 22.15 по местному времени на вблизи поселка Ача. Пассажиров в автобусе не было, он ехал со стороны поселковой улицы Центральная в направлении трассы Р-255 "Сибирь". На втором километре дороги "Ача-Елфимово" ПАЗик сбил 18-летнего парня, который шел вдоль обочины в попутном направлении.

Молодой человек от полученных травм скончался. Сотрудники дорожной полиции по данному инциденту проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Факт употребления водителем автобуса спиртного подтвердился при освидетельствовании.

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