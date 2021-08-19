Внешнеторговый оборот в Сибири вернулся к допандемийному уровню

Торговля сибирских регионов с зарубежными партнерами пошла в рост - на пятнадцать процентов, если сравнивать показатели января-июня этого года с аналогичным периодом 2020-го. Внешнеторговый оборот возвращается к допандемийному.

- В первом квартале 2021 года ВТО Сибирского федерального округа составил 21,4 миллиарда долларов. Сальдо внешнеторгового баланса увеличилось на 18,5 процента - до 11,7 миллиарда долларов, - сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ) - начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. - Положительная динамика отмечается по всей стране.

В первом полугодии 2020-го из-за пандемии и закрытия границ объемы ВТО в Сибири упали на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - с 23,3 до 18,5 миллиарда долларов. В нынешнем году отмечен устойчивый рост как экспортных (плюс 16,4 процента к первому полугодию 2020-го), так импортных (плюс 11,7 процента) поставок.

Регионы СФО экспортировали товаров на 16,6 миллиарда долларов, а импортировали существенно меньше - на 4,9 миллиарда. По-прежнему Сибирь является поставщиком каменного угля (почти треть экспорта), нефти и нефтепродуктов, металлов и изделий из них, а также древесины и целлюлозно-бумажной продукции.

Объем экспорта необработанного алюминия вырос в 1,6 раза, в основном за счет увеличения поставок в Китай. В первом полугодии 2021-го за пределы СФО вывезено 1,4 миллиона тонн общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов, что составляет 14,6 процента стоимостного объема всего сибирского экспорта.

В первом полугодии за рубеж вывезено более 8,2 миллиона кубометров древесины на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов. При этом 88 процентов экспорта составили пиломатериалы - 6,7 миллиона кубометров стоимостью около 1,1 миллиарда долларов. Сибирский лес покупают в 51 стране мира, на Китай приходится 67,3 процента общего объема поставок. Лесоэкспорт в страны ближнего зарубежья вырос на десять процентов и составил 90,7 миллиона долларов - древесину преимущественно покупали Узбекистан и Таджикистан.

В СТУ отмечают, что экспортом лесоматериалов в Сибири занимаются свыше 710 компаний и предприятий, 45 процентов из них работают в Иркутской области, 32,4 - в Красноярском крае и 12,3 процента - в Томской области. В сравнении с первым полугодием 2020-го количество лесоэкспортеров увеличилось на девять процентов.

В импорте основную долю занимают оборудование и механические устройства, оксиды алюминия, гражданские самолеты и продовольственные товары.

- Рост экспорта связан с увеличением как стоимости поставок, так и их объемов. Выросла цена необработанного алюминия, концентратов драгоценных металлов и полуфабрикатов из железа и нелегированной стали. Увеличение стоимостного объема импорта происходит за счет роста поставок оборудования для производства бумаги и картона, целлюлозы, проката железа и стали, - отметил заместитель начальника СТУ.

Сибирские регионы поставили 2,8 миллиона тонн продовольственных товаров на 718 миллионов долларов. В лидерах - пшеница, которой экспортировано 483,4 тысячи тонн (119,8 миллиона долларов). Экспорт пшеницы увеличился относительно первого полугодия 2020-го на 19,9 процента в физическом выражении и на 42 процента - в стоимостном. Наибольшие объемы вывозили в Монголию, Вьетнам и Китай.

В структуре экспорта в этом году появились новые и необычные виды товаров. В Узбекистан сибиряки отправили табак для кальянов, в Казахстан - мороженое крабовое мясо, креветки, в Молдову совсем уж экзотическое - лемуров.

Что касается импорта, то сократились поставки в Сибирь медицинских масок (в начале пандемии в СТУ фиксировали значительные объемы). Увеличился ввоз грецких орехов из Китая, минеральной воды из Грузии и Сербии, руд и концентратов железных, проката плоского железа из Казахстана.

Традиционно завозят фрукты, овощи, какао и продукты из него, молочную продукцию, мясо и мясные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, семена и плоды масличных культур, жиры и масла животного или растительного происхождения, готовые продукты из муки и злаков.

В числе новых товаров, поступивших на предприятия Сибири, - оборудование и автоматические линии для производства масок и респираторов. Из Китая было поставлено оборудование для легкой промышленности, из Японии - томографы, из Германии - банкоматы.

Основными экспортными партнерами округа остаются Китай, который занимает почти четверть в объеме экспорта, Тайвань, Япония, Турция. Всего СФО экспортирует товары в 138 стран мира. В этом году десятку стран-лидеров по объемам экспорта покинули Индия и Польша, в топ-10 вошли США и Украина. В число партнеров добавились Уругвай, Ангола, Чад, Бурунди, Джибути.

По импорту лидируют Китай, США, Финляндия, Казахстан. Сибирские регионы сотрудничают со 120 странами.

Тем временем

Внешнеторговый оборот Новосибирской области в первом полугодии 2021-го составил три миллиарда долларов, или 14 процентов внешнеторгового оборота Сибири. По данным СТУ, в стоимостном объеме внешней торговли СФО регион традиционно занимает четвертое место после Кузбасса (30 процентов), Иркутской области (21) и Красноярского края (20,6 процента). При этом по стоимостным показателям импорта Новосибирская область на первом месте, по объемам экспорта - на четвертом.