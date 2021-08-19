Военные Ми‑8 тушат горящие леса в Иркутской области

Помощь военной авиации в тушении лесных пожаров в Иркутской области оказалась очень кстати. Армейские Ми‑8 всего три дня назад прибыли в регион, а Минобороны России уже сообщило об улучшении ситуации в местах стихийного бедствия.

"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми‑8, оборудованные водосливным устройством ВСУ‑5 водоизмещением 5 тонн, потушили локальные очаги возгораний в Усть-Илимском и Братском районах Иркутской области общей площадью 60 тыс. квадратных метров. За сутки было выполнено два вылета, 12 сливов, в ходе которых сброшено более 40 тонн воды", - проинформировало оборонное ведомство.

Помимо авиаторов в ликвидации лесных пожаров участвуют армейские инженерные подразделения. Группировку для борьбы с огнем в Иркутской области военные создали по решению министра обороны Сергея Шойгу. Поручили это опасное дело специалистам Центрального военного округа. Командующий ЦВО Александр Лапин распорядился перебросить в регион три вертолета Ми-8 с подготовленными к работе с огнем экипажами. Люди и техника прибыли издалека - маршрут с места базирования Ми‑8 в Свердловской области растянулся на 3 тысячи километров.

В Иркутскую область военные перебросили три специально оборудованных вертолета Ми-8 с подготовленными к опасной работе экипажами

Работы авиаторам хватает. Они ежедневно выполняют по несколько пожарных рейдов. Это далеко не единственный российский регион, где военные участвуют в ликвидации природных бедствий. По решению главы оборонного ведомства армейские транспортники Ил‑76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны, летают на тушение пожаров в Оренбургской области, в Мордовии и Якутии.

МЧС

МЧС усилило группировку якутском заповеднике "Ленские столбы" и смогло локализовать действующий там пожар. Накануне обстановку в заповеднике оценил первый заместитель министра Александр Чуприян. Он облетел территорию Хангаласского района на вертолете.

"Обстановка в заповеднике, являющимся объектом всемирного наследия "ЮНЕСКО", находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка". - сообщили в пресс-службе МЧС ­России.

По данным ведомства площадь горения в заповеднике уменьшается с каждым днём. Помогают дожди, а кроме наземной группировки огонь с воздуха тушит самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер".

Подготовил Тимофей Борисов