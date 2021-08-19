Военные Ми‑8 тушат горящие леса в Иркутской области

Новости

ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
Сибиряки поблагодарили Шойгу за переданную землю 17:58
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 17:58
В Подольске грабитель повредил семь банкоматов 17:46
Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным 17:42
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 17:36
В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 17:28
Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет 17:25
Задержан последний подозреваемый в ограблении дрезденского музея 17:25
В Совфеде рассказали, как избавить Зеленского от иллюзий по поводу Крыма 17:13
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 17:10
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым 16:58
Комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показала повышенный иммунный ответ 16:55
Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере 16:40
ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9% 16:32
На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники 16:29
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет 16:28
Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане 16:27
На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 18:47
Рубрика: Власть

Военные Ми‑8 тушат горящие леса в Иркутской области

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Помощь военной авиации в тушении лесных пожаров в Иркутской области оказалась очень кстати. Армейские Ми‑8 всего три дня назад прибыли в регион, а Минобороны России уже сообщило об улучшении ситуации в местах стихийного бедствия.
Экипажи военных Ми-8 сбрасывают на очаги пожаров до 5 тонн воды. Фото: пресс-служба ЦВО / ТАСС Экипажи военных Ми-8 сбрасывают на очаги пожаров до 5 тонн воды. Фото: пресс-служба ЦВО / ТАСС
Экипажи военных Ми-8 сбрасывают на очаги пожаров до 5 тонн воды. Фото: пресс-служба ЦВО / ТАСС

"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми‑8, оборудованные водосливным устройством ВСУ‑5 водоизмещением 5 тонн, потушили локальные очаги возгораний в Усть-Илимском и Братском районах Иркутской области общей площадью 60 тыс. квадратных метров. За сутки было выполнено два вылета, 12 сливов, в ходе которых сброшено более 40 тонн воды", - проинформировало оборонное ведомство.

Фото: ГУ МЧС по республике Марий Эл
В Марий Эл эвакуируют поселок из-за лесного пожара

Помимо авиаторов в ликвидации лесных пожаров участвуют армейские инженерные подразделения. Группировку для борьбы с огнем в Иркутской области военные создали по решению министра обороны Сергея Шойгу. Поручили это опасное дело специалистам Центрального военного округа. Командующий ЦВО Александр Лапин распорядился перебросить в регион три вертолета Ми-8 с подготовленными к работе с огнем экипажами. Люди и техника прибыли издалека - маршрут с места базирования Ми‑8 в Свердловской области растянулся на 3 тысячи километров.

В Иркутскую область военные перебросили три специально оборудованных вертолета Ми-8 с подготовленными к опасной работе экипажами

Работы авиаторам хватает. Они ежедневно выполняют по несколько пожарных рейдов. Это далеко не единственный российский регион, где военные участвуют в ликвидации природных бедствий. По решению главы оборонного ведомства армейские транспортники Ил‑76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны, летают на тушение пожаров в Оренбургской области, в Мордовии и Якутии.

МЧС

МЧС усилило группировку якутском заповеднике "Ленские столбы" и смогло локализовать действующий там пожар. Накануне обстановку в заповеднике оценил первый заместитель министра Александр Чуприян. Он облетел территорию Хангаласского района на вертолете.

"Обстановка в заповеднике, являющимся объектом всемирного наследия "ЮНЕСКО", находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка". - сообщили в пресс-службе МЧС ­России.

По данным ведомства площадь горения в заповеднике уменьшается с каждым днём. Помогают дожди, а кроме наземной группировки огонь с воздуха тушит самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер".

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минобороны Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных